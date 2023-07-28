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Ergene Velimeşespor, 2023-2024 sezonu için iddialı bir kadro kuruyor

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2023-2024 futbol sezonunda Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup'ta boy gösterecek olan Ergene Velimeşespor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kaptan Fatih Dilek, Yunus Emre Kefeli, İbrahim Hırçın, Mert Er Estik ve Ömer Yıldız ile anlaşma sağlandı.

2023-2024 futbol sezonunda Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup'ta boy gösterecek olan Ergene Velimeşespor iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Transfer çalışmalarına ağırlık veren mavi-beyazlılar, ilk olarak kaptan Fatih Dilek ile yeni sezon için anlaşmaya varırken yine geçtiğimiz sezon takımda forma giyen isimlerden Yunus Emre Kefeli ve İbrahim Hırçın ile de anlaşma sağlandı. Dış transferde ilk olarak Ergene Velimeşespor'un 2. Lig'de boy gösterdiği sezonlarda takımın formasını terleten Mert Er Estik'i yeniden kadrosuna katan Tekirdağ temsilcisi, geçen sezon ligin ilk yarısını Diyarbekirspor, ikinci yarıyı ise Bayrampaşa takımında geçiren tecrübeli golcü Ömer Yıldız ile de yeni sezon için anlaşma sağladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Dilek Türkiye Futbol Spor Haberler

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