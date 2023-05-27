Ergani Cumhuriyet Ortaokulu Futsal Yıldız Takımı Şampiyon Oldu

Diyarbakır'da Ergani Cumhuriyet Ortaokul Futsal Yıldız Takımı, Mardin'de yapılan Türkiye Yıldız Erkekler Futsal Yarı Final müsabakalarında tüm rakiplerini yenip namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Diyarbakır'da Ergani Cumhuriyet Ortaokul Futsal Yıldız Takımı, Mardin'de yapılan Türkiye Yıldız Erkekler Futsal Yarı Final müsabakalarında tüm rakiplerini yenip namağlup şampiyon olarak tamamladı.

24-27 Mayıs tarihlerinde Mardin'de düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Futsal yarı final müsabakalarında Ergani Cumhuriyet Ortaokul Futsal Yıldız Takımı tüm rakiplerini yendi. Namağlup şampiyon olarak adını Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına yazdıran Ergani Cumhuriyet Ortaokulu, 6-10 Haziran tarihlerinde Kırklareli'nde yapılacak olan Türkiye Futsal Şampiyonası'nda Diyarbakır'ı temsil edecek.

Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni ve futsal takımı antrenörü Musa Çelem, tüm rakipleri yenerek namağlup şampiyon olarak tamamlamanın büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 500'ye yakın okulun katılım sağladığı bu şampiyonadan Diyarbakır'ı ve okullarını temsil edeceklerini belirten Çelem, "Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına girerek temsil etmek büyük başarı ve büyük gurur oldu. Biz bir ekibiz benimle birlikte bu şampiyonada emek veren Ali Rıza Esmer ve Sercan Malkoç hocalarıma ve sporcu öğrencileri me tekrardan teşekkür eder başarılar dilerim" dedi. - DİYARBAKIR