Ergan Dağı'nda Sezonun İlk Kayak Keyfi

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı sonrası kayak antrenörü Canser Atila ve arkadaşı Recep Sulu, motosikletleriyle zirveye çıkarak sezonun ilk kayağını yaptı. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, son günlerde yoğun kar yağışı yaşandı. Kayak antrenörü Canser Atila ve arkadaşı Recep Sulu, motosikletleriyle zirveye ulaşıp, sezonun ilk kayağını yaptı.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı Ergan Dağı'na çıkan Canser Atila ve Recep Sulu, hem kayak yaptı hem de motosikletleriyle tur attı. Erzincan'da geçen günlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yoğun yağışın ardından Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Dağın kayak yapmaya elverişli hale gelmesi üzerine, kayak antrenörü Canser Atila ve arkadaşı Recep Sulu, motosikletleriyle zirveye ulaştı. Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayağını yapan 2 arkadaş, motosikletleriyle de beyaz örtü üzerinde tur attı. Adrenalin dolu anlarını dron ve kameralarla da görüntüleyen Atila ve Sulu, bu sene sezonun ilk kayağını geçen yıla göre daha erken yaptıklarını söyledi.

Kayak antrenörü Canser Atila, "Her yıl olduğu gibi bu sene de kayak sezonuna Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladık. Geçen yıl sezonun ilk kayağını 29 Ekim'de yapmıştık. Bu sene kar daha erken yağdı. Biz de bunu fırsata çevirip cross motorlarımıza binip kayak ekipmanlarımızı da yanımıza alarak Ergan Dağı zirvesinde sezonun ilk kayağını deneyimledik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
