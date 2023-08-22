Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, Erenlerspor'un yeni sezon hazırlıklarını izledi

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, yeni sezonun ilk hazırlıklarına başlayan Erenlerspor A Takımının antrenmanını yönetimle izledi. Başkan Şengül, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek sezonun hayırlı olmasını diledi.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, yeni sezonun ilk hazırlıklarına başlayan Erenlerspor A Takımının antrenmanını yönetimle izledi.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Erenlerspor A Takımını ziyaret etti. Sezonun ilk antrenmanında kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya gelen Başkan Şengül, sezonun hayırlı olmasını diledi. - SAKARYA