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Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, Çaykışlaspor'un Şampiyonluk ve Dayanışma Gecesine Katıldı

Spor Haberleri

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, 2. Amatör Lig'de şampiyon olarak 1. Amatör Ligi'nde oynamaya hak kazanan Çaykışlaspor'un Şampiyonluk ve Dayanışma Gecesine katıldı. Başkan Şengül, kulüp yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, 2. Amatör Lig'de şampiyon olarak 1. Amatör Ligi'nde oynamaya hak kazanan Çaykışlaspor'un Şampiyonluk ve Dayanışma Gecesine katıldı.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse ile birlikte 2. Amatör Ligi'nde şampiyon olarak 1. Amatör Ligi'nde oynamaya hak kazanan Çaykışlaspor'un Şampiyonluk ve Dayanışma Gecesine katıldı. Başkan Rahmi Şengül, kulüp yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti. Başkan Rahmi Şengül, "2. Amatör Ligi'nde şampiyon olarak 1. Amatör Ligi'nde oynamaya hak kazanan ilçemizin güzide takımlarından Çaykışlaspor'u tebrik ediyorum. Kıymetli kulüp yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları kutluyor, yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık Erenler Spor Haberler

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