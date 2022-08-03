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Erencan Yardımcı, 1 yıl daha Alanyaspor'da

- Erencan Yardımcı, 1 yıl daha Alanyaspor'da Alanyaspor, geçtiğimiz yıl takımda kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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- Erencan Yardımcı, 1 yıl daha Alanyaspor'da

ANTALYA - Alanyaspor, geçtiğimiz yıl takımda kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Alanyaspor, Erencan Yardımcı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Erencan geçen yıl da takımımızdaydı. Geçen sezon sakatlıklardan dolayı kendisini gösteremedi. İnşallah bu sezon çok daha faydalı olacak. Bu sezon kiralık olarak yeniden kadromuza kattık. Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya kardeşime de teşekkür ediyorum" dedi.

Alanyaspor'da iyi bir aile ortamı olduğunu belirten Erencan Yardımcı da, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Alanya'da iyi bir aile ortamı var. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanyaspor'un başarısı için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Spor

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