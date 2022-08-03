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Alanyaspor, Erencan ile sözleşme yeniledi

Alanyaspor, Erencan ile sözleşme yeniledi

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı (20) ile yeni sezon için el sıkıştı.

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SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı (20) ile yeni sezon için el sıkıştı.

Geçen sezon Eyüpspor'dan 1 yıl kiralanarak Alanyaspor kadrosunda stoper mevkiinde forma giyen Erencan Yardımcı ile 2022-2023 sezonu için yeni sözleşme imzalandı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Erencan geçen yıl da takımımızdaydı. Geçen sezon sakatlıklardan dolayı kendisini gösteremedi. İnşallah bu sezon çok daha faydalı olacak. Bu sezon kiralık olarak yeniden kadromuza kattık. Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya kardeşime de teşekkür ediyorum" dedi.Genç oyuncu Erencan Yardımcı ise, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Alanya'da iyi bir aile ortamı var. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanyaspor'un başarısı için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Spor

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