Eren Moroğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Niğde Anadolu FK'dan transfer edilen genç oyuncu Eren Moroğlu'nun Elazığspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

Geçtiğimiz sezon Niğde Anadolu FK'dan transfer edilen genç oyuncu Eren Moroğlu'nun Elazığspor ile 2024 yılında bitecek sözleşmesi 2025 yılına uzatıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına Kocaeli Kartepe'de devam eden 3Gen Holding Elazığspor'da transfer çalışmaları da ummalı bir şekilde sürüyor. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Niğde Anadolu FK'dan transfer edilen ve 2024 yılı sonuna kadar sözleşme imzalanan genç orta saha oyuncusu Eren Moroğlu'nun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı. Geçtiğimiz sezon toplam 9 maçta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu 10 numara ve her iki kanatta görev yapabiliyor. - ELAZIĞ