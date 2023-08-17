Ereğli'de Abartı Egzoz ve Modifiyeli Araçlara Denetim

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik polisleri, abart egzoz, modifiyeli ve yüksek ses müzikle araç kullananlara yönelik denetim yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartı egzoz kullanan ve modifiyeli araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı. Araçları tek tek durduran ekipler, trafik kurallarına uymayan araçlara da ceza kesti. Seyir halinde olan 34 YES 88 plakalı otomobili yüksek sesle çevreye rahatsızlık vermesi nedeniyle durduran polis ekipleri sürücüye 872 lira para cezası işlemi uyguladı. Araç olay yerine gelen çekici yardımı ile otoparka çekildi. Öte yandan 2021 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görevlendirilen Hasan Ünlü ve emniyet teşkilatının vatandaşların huzurunu bozacak eylemlere yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.