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Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, transferde 4 oyuncuyla anlaştı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Spor
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Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, transferde 4 oyuncuyla anlaştı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ereğli Belediyespor, iç transferde 1, dış transferde 3 oyuncu ile anlaşma sağladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ereğli Belediyespor, iç transferde 1, dış transferde 3 oyuncu ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iç transferde defans oyuncusu Rashida Marie Beal, dış transferde Fenerbahçe'den ön libero Dilan Aslan, Hakkarigücü'nden sağ bek Melda Çetin ve ALG Spor'dan da kaleci Bedriye Cam ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, iç ve dış transfer çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Ereğli Belediyespor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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