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Ereğli Belediyespor'da Amedspor maçı hazırlığı

Ereğli Belediyespor'da Amedspor maçı hazırlığı

Spor Haberleri

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ereğli Belediyespor, Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ereğli Belediyespor, Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, grubu ilk 7'de tamamlayarak play-off'lara kalan takımın, 25 Nisan'da Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda Amedspor ile karşılaşacağı belirtildi.

Takım antrenörleri Ercan Yaman, Yıldıray Ağar, Beyza Aydemir ve Günal Taşdemir nezaretinde hazırlıkların son aşamaya geldiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Takımımız salı günü oynanacak karşılaşma öncesi kampa girecektir. Diyarbakır temsilcisi Amedspor ile oynayacağımız bu karşılaşmada en büyük destekçimiz taraftarlarımız olacaktır. Taraftarlarımızı bu önemli karşılaşmada tribünlerdeki yerlerini almalarını istiyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Ereğli Belediyespor Amedspor Futbol Spor Haberler

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