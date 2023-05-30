Erdiş Spor Futbol Okulu, Van Gölü'ndeki kuraklığa dikkat çekmek için antrenman yaptı

VAN'ın Erciş ilçesindeki Erdiş Spor Futbol Okulu sporcuları, son yıllarda bölgedeki kuraklığa bağlı olarak Van Gölü'nde yaşanan çekilmelere dikkat çekmek amacıyla, göl kıyısında çöp topladı daha sonra burada antrenman yaptı. Van Gölü Havzası'nda son yıllarda yaşanan kuraklık özellikle Van Gölü'nü etkiliyor. Gölün birçok noktasında çekilmeler gözle görülüyor. U14-16 Ligi'nde mücadele eden Erdiş Spor Futbol Okulu'nun 20 sporcusu da kuraklığa dikkat çekmek için gölün en fazla çekilmenin yaşandığı bölgeye geldi. Sporcular önce bölgede çöp topladı, ardından da antrenmanlarını burada yaptı.

Erdiş Spor Futbol Okulu Antrenörü Faruk Keleş, Sporcularım için Erciş sahilinde güç depolamaya geliyoruz. Maç hazırlıklarımızı bu alanda gerçekleştiriyoruz. Son dönemlerde yaşanan kuraklıktan dolayı Van Gölü'nde çekilmeler oldu. Göl suları çekilince ortaya çöpler çıktı. Biz de sporcu arkadaşlarımla eldivenlerimizi takıp çöp topladık. Daha sonra temizlediğimiz alanda antrenman yaptık. Amacımız, kuraklığa dikkat çekip, farkındalık oluşturmak. Umarız yağışlar bir an önce yoğunlaşır ve göl eski seviyesine gelir dedi. Sporculardan Ömer Kurtuluş Sarı ise Göl sularının çekilmesiyle altta kalan çöplerin de yüzeye çıktığını gördük. Biz de hocamız ve arkadaşlarımızla birlikte önce çöp topladık, daha sonra da günlük antrenmanımızı yaptık? diye konuştu. (DHA)