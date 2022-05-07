Erdinç Sözer: Maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu - Haberler

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Erdinç Sözer: Maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Erdinç Sözer: Maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Oyundan genel olarak memnun olduğunu dile getiren Sözer, "Oyun felsefemizi sahaya yansıttık. Takımı o yönden tebrik etmek lazım. İstediğimiz neticeyi bulamadık. Öne doğru oynadığımız zaman pozisyon çıkardık. Galatasaray çok büyük bir takım, saygı duyuyoruz. Ama bizim maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu. Oyunu kazandık, netice olarak 0-0 berabere kaldık. Kendi oyunumuzdan zevk alıyoruz. İstediğimiz oyun için haftalarca, aylarca çalışıyoruz. Bizim oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Her takıma karşı istediğimiz oyunu sahaya yansıtıyoruz. Bugün de pozisyonları değerlendirebilseydik maçı rahat kazanabilirdik. Galatasaray her zaman tehlikeli bir takım. Son anlarda pozisyona da girdi. Galatasaray'da güzel bir kaleci var. Onu tebrik etmek lazım. Çok zor pozisyonları çıkardı. Her zaman iyi ve tecrübeli bir kaleci. Bizim gol pozisyonlarımızı kurtardı" dedi.

"EFE ARDA'NIN YOLU AÇIK OLSUN"

Galatasaray karşısında ilk 11'de görev alan genç stoper Efe Arda Koyuncu ile ilgili konuşan Sözer, "Çok genç bir oyuncuyu oynattık, Efe Arda'yı. Son 5, 6, 7 haftada bizimle idmandaydı. Bugün nasip oldu. Efe Arda'yı takıma koyduk. Yolu açık olsun. Elimizden gelen yardımı etmeye çalışacağız. Destek olmaya çalışacağız. Bugün soğukkanlı oynadı. Efe Arda'yı tebrik etmek lazım" diyerek sözlerini noktaladı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, oyunlar, Spor, Haberler

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