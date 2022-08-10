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Erdinç Sözer: "İyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz"

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Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Breidablik karşısında iyi bir netice alarak tur atlamak istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Breidablik karşısında iyi bir netice alarak tur atlamak istediklerini söyledi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir yarın evinde İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer basın toplantısında konuştu. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir maç oynadıklarını söyleyen Sözer, "Neticemiz çok güzeldi, maçı aldık. Çok kuvvetli bir takım. Kendi liglerinde lider. Güzel bir hazırlıkla, iyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz. Kadromuz geniş. Maçtan maça değerlendiriyoruz, değişmeler oluyor. Her oyuncuyu değerlendirip, 11 kurmaya çalışacağız. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız" diye konuştu.

Sözer, ayrıca eksik futbolcularının olmadığını da ifade etti.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir İzlanda Spor Güncel Haberler

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