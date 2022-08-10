Erdinç Sözer: İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız

İstanbul Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Breidablik karşısında güzel bir performans sergileyerek turu geçmek istediklerini söyledi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında İstanbul Başakşehir yarın evinde İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner, açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynadıkları maçta iyi bir sonuç aldıklarını aktaran Sözer, "Neticemiz çok güzeldi, maçı aldık. Çok kuvvetli bir takım. Kendi liglerinde lider. Güzel bir hazırlıkla, iyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz. Kadromuz geniş. Maçtan maça değerlendiriyoruz, değişmeler oluyor. Her oyuncuyu değerlendirip, 11 kurmaya çalışacağız. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız" diye konuştu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun istediklerini yansıtabilmek için çok çalıştıklarını aktaran tecrübeli oyuncu, "En büyük isteğimiz, geçen seneden devam eden formumuzu, o kazanmak alışkanlığımızı bu seneye yansıtmaktı. Hazırlık kampına da öyle başladık. Güçlü bir oyun felsefemiz var. Oyuncular değişiyor ama Başakşehir'in felsefesi, kazanma arzusu değişmiyor. Güçlü bir oyun sahada. Hocamız bunu bizden her antrenmanda istiyor. En iyisini istiyor. Skorlara yansıyor ama hocalarımızın hala daha iyisini istediği durumlar var. Daha çok çalışıyoruz. Hatalarımızın üstüne gidiyoruz. Bu konuda Emre hocanın istediğini biliyoruz. Umarım bu böyle devam eder. Bizim için bu oyunu oynayabilmek her zaman daha değerli ve daha zor. Biz de oyuncular olarak buna karşılık vermek istiyoruz. Kadronun genişliğinin sahaya yansıyacaktır diye düşünüyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz" şeklinde konuştu.