Erdinç Sözer: 'Hedefimiz maçı kazanmak ve tur atlamak'

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Royal Antwerp maçındaki hedeflerinin kazanmak ve gruplara kalmak olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir yarın saat 20.45'te evinde Belçika ekibi Royal Antwerp ile mücadele edecek. Maçın öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Yarın önümüzde çok önemli bir maçımız var. Antwerp çok kaliteli bir takım. Bizim gibi pas oyunu tercih ediyorlar. Organize bir takım. Mark van Bommel Wolfsburg'ta hocalık yapmıştı. Oyun sistemini az çok biliyorum. Kuvvetli bir takıma karşı oynayacağız. Biz de kuvvetli bir takımız. Kuvvetli bir pas oyunumuz var. Organize bir takımız. Her konuda takımı hazırlayıp, yarın güzel bir netice ile deplasmana gitmek istiyoruz. Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak. Takımız çok istekli ve motive. Hedefimiz gruplara kalmak" diye konuştu.

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in UEFA listesine eklenmesinin hatırlatılması üzerine Sözer, "Mesut'u listeye aldık. 4-5 haftadır iyi çalışıyor, çok istekli. İdmanı bekleyip, yarın durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL