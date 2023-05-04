- Erdinç Sözer: "Bu maçı avantajlı bitirmek çok önemliydi" Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok önemli galibiyet aldık.

- Erdinç Sözer: "Bu maçı avantajlı bitirmek çok önemliydi"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok önemli galibiyet aldık. Tur atlamadık, ikinci maç var. Bu maçı avantajlı bitirmek çok önemliydi. Bunu başardık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Çok önemli bir maçtı. Çok değerli bir kupa. Finalde kazanınca Avrupa'ya yol açıyor. Onun için bu değeri maç içinde gördük. İki takım kazanmak istedi. Maça çok iyi başladık. İstediğimizden daha çok oyunu kontrol ettik. Kırmızı kartla, Ahmed'in hatasıyla eksik kaldık. İkinci devre mücadele verdik. Taktiksel değişiklikler yaparak 2-3 pozisyona girmeye çalıştık. Sonuç olarak kontratakla gol atıp, maçı kazandık. Çok önemli galibiyet aldık. Tur atlamadık, ikinci maç var. Bu maçı avantajlı bitirmek çok önemliydi. Bunu başardık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler" diye konuştu.

İtalyan futbolcu Stefano Okaka'nın 1 haftadır takımla çalıştığını ifade eden Sözer, gelecek maçlar için Okaka'nın bir opsiyon olduğunu söyledi.