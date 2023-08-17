Erden Timur: "Ziyech'te belli bir noktaya gelindi" -3

- Erden Timur : "Ziyech'te belli bir noktaya gelindi"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur :

"Bu tip şeyleri yanlış buluyorum"

"Stopere gerçekten takımı çok kuvvetlendirecek bir takviye olacak"

"Rakiplerimiz de çok güzel kadrolar yaptı"

"Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferi artık son aşamasında diyebilirim"

İSTANBUL - Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Transfer gündemlerinde olan İngiliz temsilcisi Chelsea'de oynayan Faslı futbolu Hakim Ziyech'in sağlık testlerinde bir sorun olmadığını söyleyerek, "Ziyech'te belli bir noktaya gelindi. Neticelenirse herkese bunu bildireceğiz. Sağlık konusunda şu aşamaya kadar bir sıkıntı olmadı" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Adası'nda düzenlenen takım yemeği öncesinde basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen sene de bu tip yemekler yaptıklarını söyleyen Timur, "Aileler de var, çocukları da var. Sezon da yeni başladı. Burası dünyada sayılı yerlerden birisi. Bu sene bizim çok farklı bir sezon olacak. İlk başta motivasyon adına da değil. Geçen sene bambaşka organizasyonlar da oldu. Bizim için bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi. Çünkü sonunda ulaşacağımız hedefe bunlarla ulaşacağız. Bu da yemeklerden ilki" diye konuştu.

"Ziyech'te belli bir noktaya gelindi"

Transfer gündemlerinde olan İngiliz temsilcisi Chelsea'de oynayan Faslı futbolu Hakim Ziyech'in durumuyla ilgili konuşan Erden Timur, "Sağlık testleri bitmek üzere. Çok detaylı yaptık. Sürekli opsiyonları tutarak, hedeflediğimiz tekrar lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi başarılı bir sezon geçirmeyi istiyoruz, çeyrek finali hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi gruplarında olmazsa Avrupa Ligi. Her zaman diyoruz, tekrar Avrupa şampiyonu olacağız. Bu sene buna bir adım daha yaklaşacak noktalara gelmek istiyoruz. O yüzden de stratejimiz, bu ikisini de sağlayacak kadro oluşturmak. Şampiyonlar Ligi'nde de kadrolar, birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye. Bizim bütçelerimiz, üçüncü seviyelerin en diplerinde, o seviyelerin de altında diyebiliriz. Bu bütçelerle ikinci seviye bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Planlama dahilinde yapıyoruz. Geçen sene de söylemiştim. Bizden kimse sıralama beklemesin, önce şu oyuncuyu alacağız diye. Şu anda geldiğimiz noktada geçen seneki şampiyon kadromuzu Rashica hariç koruduk. Üstüne sol bekte hocamızın da listesinin başında olan Angelino'yu aldık. Sağ tarafa Tete'yi aldık. Şu ana kadar, Icardi'nin bonservisi dışında çok az bonservis vererek aldık. Çünkü bütçelerimiz, harcama limitlerimiz ancak buna müsaade ediyor. Ziyech'te belli bir noktaya gelindi. Neticelenirse herkese bunu bildireceğiz. Sağlık konusunda şu aşamaya kadar bir sıkıntı olmadı" şeklinde konuştu.

"Bu tip şeyleri yanlış buluyorum"

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın transfer videosunun hatırlatılması üzerine Timur, "Son derece yakışıksız. Şu memlekette insanları bölmeye çalışıyorsan bu tip şeyler yaparsın. Biz sporu birleştirmek için yapıyoruz. Bana şampiyonluktan sonra soru soruluyor, tek çağrım gençlere, doğru bir şekilde hareket eden, ahlakı her zaman temel alan, başkasının hakkına dikkat eden insanlar kazanır. Biz de çıkıp diğer takımlara başka şeyler mi diyelim. O gece oraya bir sürü katılan insan olmuş, farklı farklı takımlardan. Bunları mı söyleyelim. Bu, insanları bölmekten başka bir şey yapmıyor. Ucuz politikalar. Son derece kınanacak işler bunlar. Toplumu ayrıştırmak esas bölücülüktür. Anadolu her şeyiyle kenetlenmiş bir coğrafyadır. Kendi politikalarına alet etmesini bir vatandaş olarak, taraflı, tarafsız herkesin yanlış karşıladığını düşünüyorum. Böyle bir sorumsuz davranışı gerçekten çok yanlış buluyorum. Hata yapılmış olabilir ama o zaman 'Hata olmuş, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil' dersin. Yanlış şeyler. Bunların gündeme gelmemesi lazım. Herkes bu toplumun bireyi. Bu tip şeyleri yanlış buluyorum" ifadelerini kullandı.

Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın iyi bir oyuncu olduğunu belirten Erden Timur, "Bundan önce rakiplerimiz hangi transferi yapsa iyi bir oyuncu olduğunu belirtiyorum ki bu sene gergin geçmesin. İnsanlar bizim hangi tip oyuncu aradığımızı da bilmiyor. Ona göre de şey yapıyor. Rashica ile bu süreç içerisinde görüştük. Bizi sağ olsun uzunca bir zaman da bekledi. Neticede planlama stratejisi farklı çıkan, opsiyonlara göre de değişiyor. Bu dinamik bir süreç. Daha iyi, seviye iki oyuncularına gidebilmek için bir zaman o opsiyon yeşermeye başlayınca o opsiyonu bekliyorsunuz. 8 numarada da 40 gündür bizi bekleyen oyuncu var. O ideale gitmek istiyoruz. Geçen sıfırdan takım kuruldu. Son 15 günde birçok oyuncu geldi. Taraftarımız müsterih olsun. Planlamaya göre gidiyoruz. Biz Türk futbolunu geçen seneki transferlerle başka noktaya çektik. En iyisini yapmak için o opsiyonları bekletiyoruz. Sadece 8 numara için de değil başka pozisyonlar da var. Bir şekilde o en ideale gideceğiz. Önümüzdeki hafta içerisinde insanlar bu şekli görecek" değerlendirmesinde bulundu.

"Siz ihtiyacınız olan bir yerde birisini alıyorsanız çalım atmış olmuyorsunuz"

Transfer çalım konularına herkesin takıldığını söyleyen Timur, "Hiçbir şeyi yok. Siz ihtiyacınız olan bir yerde birisini alıyorsanız siz de çalım atmış olmuyorsunuz. Bir şeyin çalım mı değil mi olduğunu kim geliyorsa ona göre karar verir. Futbol izleyicisi karar verir. Biz, bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla ilgili de çıkıp bir kelime etmedik. Rakiplerimiz bu konuda naralar atıyor. Farklı söylemler içerisine giriliyor. Bizim çalım attığımız oyuncularla ilgili, her şey belgeleriyle var. Belgeden kastım mesajlardan bahsediyorum. Bazen aynı oyuncuya talip oluyorsunuz. Aynı oyuncuya talip oluyorsanız, biri çalım yemiş, çalım atmış diye görülebilir ama diğer taraftan o pozisyona kimlerin alınacağına ve o pozisyona mı alınacak aslında başka pozisyona ihtiyaç, orada herkes ona bakarak karar verecektir" dedi.

Erden Timur, Fransız ekibi Marsilya'da oynayan Fransız orta sahaya oyuncusu Matteo Guendouzi'nin listesinde olmadığını söyledi.

"Stopere gerçekten takımı çok kuvvetlendirecek bir takviye olacak"

İspanyol defans oyuncusu Sergio Ramos için ise Timur, "Herkesin listesinde vardır diye düşünüyorum. Gelmek istediğimiz seviyenin yaklaşık 5'te 1'i bütçeye sahibiz. Icardi'yi, Angelino'yu, Tete'yi, Kerem Demirbay'ı, Zaha'yı ve Halil'i aldık. Bunların hepsi plan doğrultusundaydı. Hem Galatasaray'ın hem de Türk Futbolu'nun gelişmesi için herkesin belli riski alması gerekiyor. O riski alan bedelini ödesin mi, ödesin. Icardi dahil bonservis ve imza paraları toplam 18-19 milyon Euro. Bunun 10 milyonu Icardi'ye. Müthiş bir transfer dönemi geçirildi denirdi. Şimdi bu yeni gelecek oyuncuların isimleriyle ilgili kimle ilgileniyoruz, bu isimleri doğrulayıp şey yapamam. Stoperdeki takviye de çok değerli bir takviye olacak. Gerçekten takımı çok kuvvetlendirecek bir takviye olacak" ifadelerini kullandı.

Erden Timur takımdan ayrılıklar da olacağını belirterek, süreç içesinde ayrıkları göreceklerini söyledi.

"Rakiplerimiz de çok güzel kadrolar yaptı"

Başka takım taraftarlarından da transfer çıtasını yükselttiklerine yönelik söylemler geldiğini ifade eden Timur, "Şimdi bizimkiler de yapıyor diyorlar. Geçen sene biz yükselttik. İnşallah bu sene başkaları yükseltir, biz takip ederiz. Galatasaray toplantılarında sadece Galatasaray için konuşuyorsak, konuşmayalım diyordum. Aslın amaç futbolu büyütmek. Biz artık kendimiz slogan bulduk, 'Artık 6 büyük lig olacak'. Bizim ligin tercih edilmeyen bir olmasının ceremesini çekiyoruz. Yıldız adaylarını getiremiyorsunuz, satarken ucuza satıyor gibi gibi konular. Bizim amacımız 6 büyük lig olsun. Rekabeti başka bir noktaya çektiğimiz için çok mutluyum. Rakiplerimiz de çok güzel kadrolar yaptı. Daha vizyoner, daha risk alarak, daha büyük düşünerek Türk futbolunu bir noktaya getirebiliriz. İnşallah böyle devam eder" dedi.

"Gerginliği azaltmak için, şeffaf olmak gerekiyor"

Ligin gergin geçip, geçemeyeceğin sorulması üzerine Erden Timur, "Gergin geçmeyeceğini samimi söylemek gerekirse bilmiyorum. Gergin geçme ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü genelde en önemli sorusunu bu popülizm. Herkes birbirinin tarafını manipüle etmek için bu tip şeyleri kullanıyor. Yüz yüze bakmamız lazım. Mesela bu tip laflar ediliyorsa merhaba denmemesi lazım. O da çok samimiyetsiz geliyor. Bu kadar gerginlik varsa, arkadan merhaba denip, sarılıyorsa bunların hepsi taraftarı kandırmak için. O zaman taraftar, samimiyet denetimi yapsa. O yüzden gerginlik olacaktır. Popülizm insanların başkalarını kandırma isteği maalesef şey oluyor. Ne yapılabilir gerginliği azaltmak için, şeffaf olmak gerekiyor. İletişimi sürekli hale getirmek gerekiyor. Makul olan her şeyi yapmaya çalışacağız. Herkes şampiyon olmak istiyor. Rekabet çok önemli ufak tefek gerginlikler olur. Bu işlerin büyütülmemesi lazım. Bizler de hata ediyoruz. İnşallah olmaz" açıklamasında bulundu.

'Beşiktaş ile aranızın düzeleceğini düşünüyor musunuz?' sorusuna ise Timur, "Şu an bir şey diyemem. Herkes doğru tavrı gösterirse. Bunlar koca camialar ama çok yanlış yapılıyor. Doğru tavırların gösterilmesi lazım" dedi.

"Zaniolo'nun, Aston Villa'ya transferi artık son aşamasında diyebilirim"

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun transferi için İngiliz ekibi Aston Villa ile bir noktaya gelindiğini açıklayan Erden Timur, "Artık son aşamasında diyebilirim. Amacımız Zaniolo'nun 35 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Orada fazla bir şeyi nasıl getiririz, belli opsiyonlara, zorunluluklara bağlı olarak. Zaniolo çok az oynadı. Çok az oynadığında oyunculara talip olunmuyor. Türkiye'de şunu düşünüyoruz, satarken 20-30 ama alırken de orada hayatı geçmiş oyuncuyu 6-7'ye almak istiyoruz. Biraz gerçekçi olmamız lazım. Zaniolo'da bizim amacımız, Okan hocamız da Zaniolo'yu çok istemişti. Hepimiz istemiştik. Bir amamız da getir getirmesi. Bugün Tete için de aynı şeyi söyleyebilirim. Savaştan önce 50 milyon Euro'ya çıkan değeri şu an 25 milyon. Savaştan sonra hep bir yerlere kiralık gidip, adaptasyonla ilgili şeyi olduğu için biz 3 milyon Euroların altında bir imza parasıyla transferi gerçekleştirdik. Orada da amacımız Galatasaray'da oynasın ama ticari olarak da düşünmek gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.