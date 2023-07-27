Erden Timur: "Zaha'daki olanları anlatmak istemiyorum. Bu gerginliği sürekli besliyor olmamız doğru değil" -2

- Erden Timur: "Zaha'daki olanları anlatmak istemiyorum. Bu gerginliği sürekli besliyor olmamız doğru değil"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur:

"Rashica ile görüşüyoruz, Mauro da önümüzdeki günlerde aramızda olacak"

"Ana amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarı için kadromuzu koruyabilmek"

"Muslera, Galatasarayımız'ın önemli efsanelerinden bir tanesi"

İSTANBUL - Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin dün yaptığı açıklamalar hakkında, "Biz Fenerbahçe'nin aldığı oyuncuya başarılı diyoruz, iyi bir oyuncu diyoruz. Ben Zaha'daki olanları anlatmak istemiyorum. Bu gerginliği sürekli besliyor olmamız doğru değil" dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların yeni forma kol sponsorluğu imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer haberleri ile ilgili konuşan Erden Timur, "Birçok haber çıkıyor. Bir şey teyit edilmeden yapılıyor. Galatasaray taraftarı sürekli haber almak istiyor. Sizlerin de o isteği karşılıksız bırakmamanız. Hepimiz ortak bir şekilde Galatasaray'a zarar veriyoruz. Buradan taraftarımıza çağrıda bulunacağım. Bu tamamen transferleri uzatan bir şey. Sosyal medyadaki haberlerden ötürü transfer yapmak istediğiniz takımlarda 'Çok almak istiyorlar' düşüncesi hasıl oluyor. Bu yüzden de istedikleri rakamı verseniz bile yine beklemeye geçiyorlar" diye konuştu.

"Biz, ana amacı para olan futbolcunun takım içerisinde olmasını istemiyoruz"

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Wilfred Zaha'nın maliyeti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Timur, "Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorluk kısmı da var. Oyuncunun kendi haklarıyla ilgili anlaştığı sponsorları da var. Ancak o daha az bir kısmı. Her şeyin parayla ilgili olduğu düşünülüyor. Türkiye'de oyuncu transfer edilirken para veya Şampiyonlar Ligi diye söyleniyor. Tabii ki etkisi var ama bizim geçen seneki kadromuzda Şampiyonlar Ligi'ni bırakın, Avrupa Ligi maçı oynayan dahi yoktu. O insanlar projeye ikna oldu. Hayattaki her şeyin para olduğuna inanmak anlamsız. Sporcu olanlar bunu anlar. Öncelikle mutluluğa bakıyor, nerede doğru proje var ona bakıyor, en önemli şey samimiyete bakıyor. Geçen seneki oyuncularımız da ciddi yerlerden teklif almışlardı. İnsanların değerlerine de saygı duymak lazım. Biz, ana amacı para olan futbolcunun takım içerisinde olmasını istemiyoruz. Çünkü aynı hayali kurmak bambaşka bir şey" ifadelerini kullandı.

"Bu gerginliği sürekli besliyor olmamız doğru değil"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin dün yaptığı açıklamalar hakkında yorumda bulunan Erden Timur, "Doğru bir açıklama değil. Biz Zaha transferinden sonra 'Şöyle yaptık, böyle yaptık' diye hiçbir şey demedik. Demeyi de doğru bulmuyorum. Aynı olay Zaniolo transferinden sonra da olmuştu. Zaha'nın adale sakatlığının mevcut olduğunu herkes biliyor ve iyileşme süreci içerisinde. Fenerbahçe de oyuncuya teklif yaptığında aynı şeyi biliyordu. Bu gerginliğin beslenmesini hiç doğru bulmuyorum. Szymanski transferi Florya'ya hiçbir şekilde gelmedi. Yazılı açıklamayla menajeri yalan olduğunu söyledi. Szymanski iyi bir oyuncu. 8-10 milyon Dolar bonservis de verilir. Biz belli bir maaş seviyesinin üzerine çıkamadık. Bunu söyledik. Yazışmalar da var. Gerekirse bunu da gösterebilirim. Biz Fenerbahçe'nin aldığı oyuncuya başarılı diyoruz, iyi bir oyuncu diyoruz. Ben Zaha'daki olanları anlatmak istemiyorum. Bu gerginliği sürekli besliyor olmamız doğru değil" dedi.

"Rashica ile görüşüyoruz, Mauro da önümüzdeki günlerde aramızda olacak"

Icardi ve Rashica transferlerinin durumlarını da açıklayan Timur, "Rashica ile görüşüyoruz. Bu sene bizim Şampiyonlar Ligi seviyesi için çok üst düzey oyuncular almamız gerekiyor. Geçen seneki rakamlar bu sene 2-2.5 kat arttı. ya yaşı çok büyük oyuncuları bonservissiz getirmeye çalışacaksınız ya da Zaha gibi sözleşmesi bitmiş yıldız oyuncuları ikna edeceksiniz. Suudi Arabistan etkisinden tüm kulüplerin bonservis beklentileri artıyor. Rashica'da da kulübünün bonservis beklentisiyle bizim verdiğimiz rakam arasında makas var. Rashica'nın bizim kadromuzda olmasını istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Doğru rakamlar olmadan yapmak mantıklı değil. Rashica da bizi istediği için bir noktada anlaşacağız. Mauro da önümüzdeki günlerde aramızda olacak. Tam belli olmadan bir şey söylemek yanlış olur. O yüzden bir şey söyleyip insanları heyecanlandırmak istemiyorum ama yakındır artık diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ana amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarı için kadromuzu koruyabilmek"

Takımdan bazı oyuncuların ayrılabileceğini aktaran Erden Timur, "Nelsson kalmak istediğini söyledi. Herkesin performansı maç maç düşebilir. Nelsson, diğer oyunculara göre daha fizikli bir futbolcu olduğu için istenilen seviyeye gelmesi daha fazla zaman alıyor. Satmayı isteyeceğimiz bir oyuncu yok. Gelecek sezon için kadromuzu öyle bir hale getirelim ki başka oyuncuları da satabilelim. Biz oyuncuların kalmasını istiyoruz. Kampa götürülmeyen oyuncularla ilgili bazılarını kiralayacağız. Talep gelen oyunculara bakacağız. Satılacak oyuncularımız da olabilir. Ana amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarı için kadromuzu koruyabilmek" ifadelerini kullandı.

Yerli oyuncu takviyesi hakkında da açıklamalar yapan Timur, "Günay Güvenç transferi duyuruldu. Orada bizim bir transfer bütçemiz var. Gaziantep'in bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla ilgili kararını bekliyoruz. Yerli oyuncu transferinde de gelecek hafta gelişmeler olacak" dedi.

"Muslera, Galatasarayımız'ın önemli efsanelerinden bir tanesi"

Erden Timur, kaptan Muslera'nın gelecek sezon takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruya, "Muslera Galatasarayımız'ın önemli efsanelerinden bir tanesi. Yıllarca bu kulübe hizmet etmiş, çok büyük başarıların altında imzası olan çok değerli bir Galatasaraylı. Sonuçta kaptanımız. Süreç içerinde ne getireceği ne götüreceği ile ilgili bir şey söylememiz doğru değil. Onun da kendi hayalleri var" yanıtını verdi.

Timur, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır hakkında ise "Uğurcan ile ilgili herhangi bir girişimimiz olmadı. Çok değerli bir isim, milli takımımızın kalecisi ama olursa zaten başta Trabzonspor ile görüşürüz" diye konuştu.