Erden Timur: "İmza bedeli ve transfer ücretiyle 30 milyon Euro harcadık" -1

- Erden Timur: "İmza bedeli ve transfer ücretiyle 30 milyon Euro harcadık"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur:

"Bu sene alınan transferlerin market değeri 149.6 milyon Euro"

"İmza bedeli ve transfer ücretiyle 30 milyon Euro harcadık"

"Sergio Ramos gelmeye ikna olmuştu"

"Vecino için Sarri onay vermedi"

"Sofyan Amrabat ile görüştük"

"Cumartesi de pazar günü de Davinson çok uzaktı"

"Zaniolo'da şarta bağlı zorunlu satın alma gerçekleşirse 30 milyonun üzerinde para gelecek"

"Bu sene bizim için dayanışma ve konsantrasyon senesi"

İSTANBUL - Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bu sene alınan transferlerin market değerinin 149.9 milyon Euro olduğunu belirterek, "Türk futbol tarihinde böyle bir şey yok. Türk futbol tarihinin rekoru. Bunları biz 30 milyon Euro civarında imza bedeli ve transfer ücretiyle aldık" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transferde zor bir sene olduğunu söyleyen Timur, "Sene başında scout ekibimizle hazırlanmıştık. Çok fazla oyuncu incelendi. Suudi Arabistan detayı olmasa çok farklı bir amacımız vardı. Sonra stratejimizi değiştirdik. Sonunda güzel bir transfer dönemi oldu. İnşallah bundan sonrakiler yoğun ve zor olmaz" diye konuştu.

Brezilyalı futbolcu Tete'nin eski takımı Shakhtar Donetsk'in FIFA'ya başvurusunun olmadığını ifade eden Timur, "Bir başvuru olacaktır diye düşünüyorum. Biz transferden önce yaklaşık 6-7 gün 3 ayrı bağımsız uluslararası ve bu konuda tecrübeli kişilere bu konuyu incelettik. Çok detaylı incelettik, ondan sonra karar verdik. Alınan raporlara göre herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Oyuncu ile yaptığımız sözleşmede oyuncudan alınacak. Galatasaray'ın ticari anlamda aldığı bir risk söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"Zaniolo'da şarta bağlı zorunlu satın alma gerçekleşirse 30 milyonun üzerinde para gelecek"

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya transferiyle ilgili bilgiler veren sarı-kırmızılıların yöneticisi, "Zaniolo bize 6 ay önce geldi. Oturmuş bir takıma geldiği için, 14 maç üst üste kazanan bir takıma geldiği için kendi almayı umduğu süreye göre daha az süre aldı. Bu sene içerisinde hocamız da o bölgede daha farklı alternatifleri de görmek istiyordu. Zaniolo'da Premier Lig söz konusu olunca gitme arzusu vardı. Kira bedeli olarak Türk futbol tarihinin rekor kira bedeli. Ondan sonra şarta bağlı şartın gerçekleşmesi durumunda yüksek bir rakam var. O ifade edilen 40 milyon rakamları bonuslarla ulaşılabilecek rakamlar. Bizim önümüzde iki seçenek vardı. Zaniolo'yu 15 milyon'a aldık, belli bir şekilde kar ederek direkt satmak veya daha fazla kar edebilme potansiyeline sahip olarak şarta bağlı bir satış yapmak. Sonuçta o şart gerçekleştiğinde almak zorunda oluyorlar, gerçekleşmediğinde de alma hakları oluşuyor. En son Emin örneğinde, 4 tane stoperimiz var. Çoğu maç kadroda olamayacak. Galatasaray için çok önemli değer. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Belçika'ya gidip, opsiyonu olmadan, değeri çok yükseldiğinde Galatasaray'ın kazancı daha da çok olacak. Orada oynayacak oyunculardan biri olması, biz giderken oyuncularıma en çok dikkat ettiğimiz konu o. Geçen sene satabileceğimiz çok değerde oyuncularımız vardı ama satmak istediğimiz çok fazla oyuncumuz yoktu. Şampiyon kadroyu da korumak istiyorduk. Önümüzdeki yıllarda alternatifli kadromuz olduğu için her pozisyonda 2 tane iyi oyuncumuz var. Bunlardan bazılarını önümüzdeki yıllarda satabileceğiz inşallah. Bazıları bizim takımımızda değer kazanacaklar, bazıları da kiralık olarak gönderdiğimiz takımlarda kazanacaklar. Zaniolo'da o şarta bağlı zorunlu satın alma gerçekleşirse 30 milyonun biraz üzerinde para Galatasaray'a gelmiş olacak. Bonuslarla bu 35'in üstüne de çıkabilir. 15 milyonun ilk taksidini 15 Kasım'da ödeyeceğiz. Geri dönüp bizle oynamasını da isteyebiliriz. Çünkü gelecek sene takımımızı daha da güçlendirmek isteyeceğiz. Bu 3 yol da şu an için açık" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sene alınan transferlerin market değeri 149.6 milyon Euro"

Alınan transferlerin market değerinin 149.6 milyon Euro olduğunu açıklayan Erden Timur, "Türk futbol tarihinde böyle bir şey yok. Bunun yarısı kadar bir şey yok. Türk futbol tarihinin rekoru. Bunları biz 30 milyon Euro civarında imza bedeli ve transfer ücreti ile aldık. Geçtiğimiz sene 43 milyon transfer harcaması yapmıştık. Bu sene onun altında. Burak Elmas başkanımız döneminde 28 milyon Euro'ydu transferde harcanan para. Onun 3-4 milyon Euro üzerinde bir rakamla bu kadar oyuncu kazandırdık. Bunu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlayamıyorum. Serbest oyunculara yönelmek zorundaydık. Harcama limitimiz diye bir şey var. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için son 4 günde arttı. Son 4 günde o transferleri yapabildik. Serbest oyuncu dediğiniz, yaz antrenmanına çıkmaz, ondan sonra adapte olması için süre geçmesi gerekir. Böyle oyuncuları ikna ederek, hepsini muhteber kulüplerden aldık. Benim bugüne kadar görüştüğüm, orada gördüğüm şey oyuncuların yüzde 95'inin ana konusu para değil. Biraz bizler de kendi eksiklerimizi, paramız yoktu diye algı oluşturmuşuz bugüne kadar. Bu algı yanlış. Zaten gittiğimiz o üst düzey oyuncular yeterince para kazanmış oluyor. Para tabii ki önemli ama aradaki 3-5 milyon farkı gerçekten önemsemeyen çok fazla oyuncu var. Çünkü oyuncunun çokça bulabildiği şey para daha az bulduğu şey huzurlu ortam, samimiyet, doğru hedefler, doğru kurumsallaşma. Onu bulduğunu anlayınca sizi tercih ediyor. Sizi tercih ettiği zaman kulübünden daha az bonservisle alabiliyorsunuz. Çünkü tek tercihi sizsiniz. Geçen sene Icardi örneği gibi. Eğer free transferse daha düşük maaşlarla size gelmeyi tercih ediyor. Bu zaman alıyor. Çünkü sizdeki imkansızlığı anlatmanız gerekiyor. Biz belgelerle, rakamlarla anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sene tüm takımlar iyi transfer yaptı"

Bu sene tüm takımların iyi transferler yaptığını aktaran Timur, "Türk futbolunun bu noktaya gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim kendi transferlerimizin dünya basınında yer aldığını hepimiz görüyoruz. Rakiplerimizinki de belli seviyede yer alıyoruz. Biz başka türlü Türk futbolunu başka seviyeye getiremeyiz. Rekabetle getirebiliriz. Türk futbolunda transfer kalitesini de yükselttiğimiz için de mutluyum. İnşallah diğer takımlar da çok daha iyi transfer yapsın diye düşünmek lazım" dedi.

Yabancı transferini kapattıklarını söyleyen Erden Timur, "Yabancı transferi kapattık. Belki ufak bir ihtimal çok güzel bir yerli oyuncu bulursak öyle olabilir. A şıkkı fırsat transferi olacak, B şıkkı bir pozisyonumuzu kuvvetlendirmek için. Çoğunluğuyla kapattık" şeklinde konuştu.

"Transferin şampiyonu olmanın ben çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum"

Transferin şampiyonu olmanın yanlış bir şey olduğunu düşündüğünü belirten Timur, "Geçen sene de bizi transfer şampiyonu olarak görüyorlardı. Transfer şampiyonu olmak doğru bir hedef değil. Doğru akım kurgusuna göre doğru oyuncuyu bulabilmektir doğru transfer. Kimin şampiyon olduğu da sahada görülebilecek bir şey. Bu insanı yanlış bir hedefe yöneltir" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nden 25 milyon Euro'ya yakın bir para aldık"

Türk futbol tarihinin bugüne kadar en bilindik isimlerle oluşan kadrosunu kurduklarını ifade eden Erden Timur, sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle bir beklenti oluşmuş ki taraftar Erden Timur olarak yönetici Erden Timur'u da suçluyorum böyle beklenti oluşmasından. Geçtiğimiz iki sene önce 32 yaşındaki Vecino gelecek dense çok önemli bir transfer. Bu kurumların sahibi taraftar. Bir kurum sahibinin en geniş boyutta düşünmesi lazım. Düşünmezse çocuklarının taraftar hakkından almış olur. Mantıklı transfer yapılması lazım. Transferin geciktiği ile ilgili şey var, harcama limitimiz yoktu. Harcama limitiniz yoksa transfer yapamazsın. FFP denilen şey sonradan denetimdir. Harcama limiti dediğiniz şey limitiniz 1 Dolar üstünde bile olsa o oyuncuyu kaydedemiyorsunuz. Harcama limitimizin olmadığını söylesek hiçbir oyuncu, limitimiz gelene kadar. 32 takım arasından kaçıncı olacağını belli olduktan sonra alacağınız para oluyor. Biz oradan 9 milyon Euro alıyoruz. 15.4 milyon Euro da katılım bedeli alıyoruz. 25 milyon Euro'ya yakın bir rakam alıyoruz. O rakam belli olup, tescil edildiğinde harcama limitiniz dahil oluyor. Yeni yaptığınız sponsorlukları bağımsız denetimden geçirip onu raporluyorsunuz harcama limiti oluşturuyorsunuz. En son bizim Şampiyonlar Ligi ile birlikte transfer limitimizin oluşması perşembe günü akşam. O yüzden free oyunculara gittik. Başka bir imkanı yok. Harcama limitimiz niye düşük, geçen sene 17 milyon TL sponsorluk yapıldı, stat gelirimiz en düşük stat gelirlerden birisi."

"Sofyan Amrabat ile görüştük"

İngiliz takımı Manchester United'a transfer olan Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile görüştüklerini söyleyen Timur, "Perşembe akşamı transfer yapabilir durumuna geldik. Çarşamba günü Amrabat vardı ve kendileri de doğrulayacaktır zaten her şeyiyle bitirmiştik Amrabat'la, kulübüyle de bir noktalara gelebilecek düzeydeydik. Çarşamba günü akşam Manchester United geldi. Oyuncu da önceden de söylemişti, eski hocası da orada olduğu için. Çok büyük takımları da reddederek bizi bekledi" dedi.

"Vecino için Sarri onay vermedi"

İtalyan takımı Lazio'da oynayan Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'nun transferiyle ilgili de konuşan sarı-kırmızılıların yöneticisi, "Vecino konusu çok gündeme geliyor. Hocamız 6-8 numara istediği için sonuçta Ndombele daha 8 bir oyuncu. Tercihi de Vecino oldu. Vecino ile konuştuk, kulübüyle de anlaştık. Oyuncu burada Muslera, Torreira ile konuşuyordu. Sonra Türkiye saati ile 23.00, 23.30 gibi Sarri oyuncunun gelmesine onay verdi" açıklamasında bulundu.

"Cumartesi de pazar günü de Davinson çok uzaktı"

Davinson Sanchez ve Tonguy Ndombele'nin transfer sürecini de anlatan Erden Timur, "Ndombele'nin Tottenham'ın oyuncusu olması avantaj. Tottenham çünkü son ana kadar en yüksek para zorlar sonra da transfer kapanınca biz avantajlı duruma geçiyoruz. Ndombele için Avrupa'da transfer kapanmadan çok daha önemli fırsatlar vardı. Davinson konusunda da Avrupa transferi bittikten sonra cumartesi günü aramızda hala çok ciddi bir fark vardı. Transferin yapılamayacağını düşüyorduk. Hocamıza da onu söyledik. Aradaki farkı çok büyük olduğu için bizim rakamlara düşmeyecekler ve 3. stoper olarak oynatmayı düşünüyorlar diye düşündük. Son gün bazı şey değişebiliyor. Blöf mü olduğu gerçek mi olduğu son gün ortaya çıkıyor. Ondan sonra bizim geldiğimiz fiyata biz de 1.5 milyon Euro yükselttik, 9.5 milyon Euro artı ve bonuslarla anlaştık. Onlar ilk başta 25 ondan sonra 16'da durdular. Oradan indiler. Cumartesi de pazar günü de Davinson çok uzaktı. Tottenham'ın sahibi önemli bir iş insanı. Çok da varlıklı biri. Davinson çok yüksek bir isim" ifadelerini kullandı.

"Bu sene bizim için dayanışma ve konsantrasyon senesi"

Süper Lig'deki rakiplerinin güçlü olduğunu söyleyen Timur, "Bu güzel bir şey. Geçen sene de çok zevkli bir lig yaşandı. Bundan 4-5 sene ile kıyaslarsak Türkiye Ligi'nin seviyesi arttı. Bu sene daha da artacak. Biz bu seneyi kendi içerimizde çok farklı çalışma yapacağız. Bu sene bizim için dayanışma ve konsantrasyon senesi. En önemli şey dayanışma. Dayanışma, her türlü şeye sahip çıkmaktır. Galatasaray ile ismi anılan herkese sahip çıkmaktır. Dayanışma zorlukta bir ada olmaktır. Kurtuluş Savaşı ruhu nedir, tüm imkansızlıklara rağmen bir şey yapmaktır. Taraftarımıza çağrım, oyuncularımıza sahip çıkalım. En çok üzen şey, top kaybettiğindeki uğultu. Bizim vazifemiz sonsuz destek. Herkes alının terinin sonuna kadar mücadele ediyor. Biz şampiyon olacaksak kayıtsız, şartsız destekle olabiliriz. Öyle destek vermeyerek şampiyon oluyorsak da onun adına şampiyonluk demeyelim. İkincisi, niye konsantrasyon, bu sene her türlü şey yapılacak, bizim birliğimizin dağıtılması için, konsantrasyonumuzun dağıtılması için. Yapılmaya da başlandı. Daha neler neler yapılacak. Her şeye karşı duyarlı ve uyanık olmamız lazım. Biz kötü yöneteme, etik dışı yönteme tenezzül etmeyeceğiz. Edilen hiçbir şeye de müsaade etmeyeceğiz. Burada Galatasarayımızın muhabirleri var. Eksik bilgi, transfer haberi verilmedi. Transfer haberinin verilmesi Galatasaray'a zarardır. Ben transfer haberi veren, transfer haberi için etkileşimini arttırmaya çalışan hiç kimseye transferi yapmaya çalışan bir insan ve Galatasaraylı olarak, taraftarın hakkını helal etmemesini rica ediyorum. Bunların hepsi Galatasaray'ın daha pahalıya transfer yapmasına sebeptir. Neden Galatasaray için 500 oyuncu ismi çıkıyor da, başka kulüplerden 50 oyuncu çıkıyor. Niye, taraftarımız bunu talep ediyor. 500 tane haber çıkıyorsa, 490'ını yanlış. Buradaki insanlar doğru haberleri veriyorlar, ondan sonra süreç değişiyor. Transfer dinamik bir süreç. 3 gün önce doğru, 3 gün sonra başka bir hale bürünüyor, bu sefer yanlış oluyor. Bu işin doğası bu. Popülizmin kazandığı yerde doğru kaçar. Bu sene bizim için önemli bir sene. Geçen seneki birlikteliğimizin çok daha büyük birlikteliğini ortaya koyacağız ve Galatasaray camiasını bu işleri en doğru yapan camiadır. Bu sene hep birlikte yapmamız lazım. Zor bir grup. Şu takıma Inter forması giydirelim o zaman bu gruba o kadar zor bir grup der miyiz. Bir kere önce hayal edeceğiz. Yenmek var, yenilmek var. Hayal ettiğimizi niye ifade etmiyoruz. Sosyal medyada linç yeriz diye. Bu da popülizmin sonucu. Ne oluyor, Galatasaray kaybediyor" diye konuştu.

Erden Timur ayrıca toplam sponsorluklardan 53 milyon Euro gelir elde edildiğini, bunun daha da artacağını söyledi.

"Sergio Ramos gelmeye ikna olmuştu"

İspanyol defans oyuncusu Sergio Ramos ile de ilgilendiklerini açıklayan Timur, "Sergio Ramos gelmeye ikna olmuştu. Sevilla tercihini bir taraftan da bekliyordu. Sergio Ramos'a da Suudi Arabistan çok teklif vardı. Biz de o rakamı veremiyorduk. Git gide rakam bize doğru düşüyordu. En sonda 8.5 milyon Eurolara düşmüştü. Bizim istediğimiz noktada farklılarımız vardı. Sevilla gelince, o da geldiği kulüp, oraya gitmek istedi. Davinson ile Sergio Ramos arasında, yüzde 60-70 oranında Davinson tercih ediliyordu. İkisi de çok iyi oyuncular. Davinson ve Ndombele'ye baktığınızda 3-4 yıl evvel bonuslar hariç bonservislerine 104 milyon Euro ödendi. Ndombele, Tottenham'ın tarihindeki en pahalı transferi" açıklamasında bulundu.