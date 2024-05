Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Şampiyonluk için son virajdayız

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluk için son virajda olduklarını belirterek, şampiyonluk modunu açtıklarını söyledi. Timur ayrıca yönetimde yer almamasının sebebinin Florya konusu olmadığını söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun son dönemecinde olduklarını belirten Timur, "Artık son viraj o yüzden henüz matematiksel bir şey olmadığı için, mayıslar da bizim için çok önemli olduğu için, hem Galatasaray camiası olarak hem taraftar olarak konsantrasyonumuzu son ana kadar götürmemiz gerekiyor. O yüzden daha gelinen bir nokta yok. Yarınki maçı da kazasız, belasız geçersek, rakibimizin de maçı var. O neticede sonuna kadar bu işi götürüp, en sonunda şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Henüz bitmiş bir şey yok. Hem müthiş havayı birlik, beraberliği, mayıs Galatasaray'ın yeni yılı. O yüzden yeni yılı şampiyonlukla birlikte kutlayacağız. Konsantrasyondan ve şampiyonluk inancından başka bir şey düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Florya benim için göz bebeği bir konu"

Son dönemde gündem olan Florya projesiyle ilgili gelen eleştirilerin hatırlatılması üzerine Erden Timur, "Seçim durumu var, devam ediyor. Galatasaray siyasetinin herhangi bir yerinde bu anlamda yer almak istemiyorum. O isteğim sebebiyle de yönetimde de yer almadım. Galatasaray hizmet edilecek her yerde de bir katkım olabilecek ne varsa onu da her zaman, herhangi bir yerde olmadan da her Galatasaraylı'nın gönlünden geçtiği gibi katkı vermeye çalışıyorum. Florya konusu, bence tüm camianın en önemsediği konulardan biri olduğu için bu kadar konuşuluyor. Benim için göz bebeği bir konu, Galatasaray için de. Bundan 3 yıl önce Galatasaray'ın tüm varlıklarını en iyi şekilde değerlendirmek için detaylı çalışmalarla inisiyatif olarak ben çalışma yaptım. Oradan da Mecidiyeköy'ün satışı, Florya arsasının alınmasıyla herkesin gurur duyması gerekir. Kendi paramızla buradaki kalan kısmı, 3'te 2'yi alarak bu noktaya gelindi. Bunun de en doğru değerlendirilmesi rakamlarla değerlendiriyor. Güncel rakamları şey yapmak lazım. Bu bir yöntem, şu an hep tartışılan o. Kat karşılığı hasılat paylaşımı mı yapalım, yoksa kendimiz yapalım. O iki farklı yöntemdir. Kendi yaptığında satış, pazarlama ve inşaatını kendin yaparsın daha fazla kar edersin ve Galatasaray'a daha fazla para kalır. Diğer türlü yaptığında satış, pazarlama ve inşaat yükümlülüğü sende olmaz, daha rahat bir operasyon olur, daha az kar edersin. Benim kişisel görüşüm, eskiden de söylüyordum, kendimiz yapmak üzerine. Baştan o şekilde ifade ediyorduk. Bu iki farklı yöntem. Herkesin bu konuyu konuşmasının nedeni Galatasaray için çok önemli. Çünkü esas olay buradan en yüksek geliri elde edip, onu Galatasaray'ın fonu olan, o fonu da 5 ayrı fona bölmüştük. Galatasaray'ın tüm geleceğini kurtaracak böyle bir proje için herkes de kişisel yorumlarını yapacaktır" şeklinde konuştu.

"Yönetimde yer almamamın sebebi Florya konusu değil"

Yönetimde yer almamasının sebebinin Florya olmadığını açıklayan Timur, "Dursun Başkan'la Florya konusunda farklı düşünüyoruz kesinlikle ama yönetimde yer almamamın sebebi Florya konusu değil. O farklı düşündüğümüz bir konu. Bir taraftan yıpratılmak için çok şey de yapılıyor. ' Erden Timur kendisi yapmak istiyor' diye. İnsanların farklı fikirleri olabilir. Bunun yönetimde olup, olmamakla ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

"Peşkeş diye bir şey söz konusu olamaz"

Peşkeş'in söz konusu olmadığını vurgulayan Erden Timur, "Peşkeşi son derece yanlış buluyorum. Bu bir yönetim farklılığı. Peşkeş diye bir şey söz konusu olamaz. Dursun Başkanımızla farklı fikirlerimiz olabilir, farklı kırıldığımız, farklı noktalar olabilir ama kimseye bu anlamda haksızlık yapılmasını istemem. Dursun Başkanı 7 yıldır tanıyorum. Galatasaray'ın en ufak çıkarıyla ilgili böyle şeylerle aynı cümle anılmaması gereken iki laf. Benim fikrim farklı. Peşkeş noktasında doğru bulmuyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Bakış açısı farklılığı sadece" dedi.

Florya konusuyla ilgili tartışmaların Galatasaray'ın her zaman yaptığı demokratik tartışmalar olduğunu belirten Timur, "Bu tartışmalar sonucu en doğru yollar bulunacak. Galatasaray'ın projesi ilgili tartışmaya, konuşmaya ve fikir belirtmeye varım. Florya seçimden sonra da gündem olacak. Her zaman varım. Herhangi bir şekilde Galatasaray siyasetinin içinde yer alıp, tartışmayı şahsen uygun görmüyorum. Saygı da duyulmasını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

"Hepimiz şampiyonluk modunu açtık"

Herkesin gündeminde şampiyonluk olduğunu söyleyen Erden Timur sözlerine şöyle devam etti:

"Hepimiz şampiyonluk modunu açtık. İnşallah da bu son dönemeçte de doğru bir skorla, en baştan beri dedim, hak ettiğimiz inşallah neticeye varacağız. Kombine bulunamamasıyla ilgili bize de çok şey geliyor. Bu bir taraftan sevilecek bir şey bir taraftan da bulunmayan insanlar için. Kapasitemizin yetmediğini çok net görüyoruz. Gece 3'lerde kuyruklar oluyor. Geldiğimiz noktada başta Okan Hocamızın, Dursun Başkanımızın, tüm yönetimimizin, sahada oynayan tüm futbolcularımızın bizlere yaşattığı güzellikler ve onun neticesinde böyle de kombine bulamamak gibi sorunlar yaşıyor. Bu başarı böyle devam ettikçe bu stat kapasitesi bize yetmeyecek."

TFF Süper Kupa, kadın futbol takımının şampiyonluğu ve Süper Lig'de şampiyon olunması halinde toplu bir kutlama düşünüp, düşünmediklerinin sorulması üzerine Timur, "Gönül ister şampiyonluğumuz erken garanti altına alalım, bu kupaları birlikte alalım. Yönetimimizin kararı. Şampiyon olmadan, şampiyonlukla ilgili ne olacağıyla plan yapmıyoruz. Olalım, her şeyi düşünürüz" diye cevap verdi.

"Mertens ile görüşüyoruz inşallah da neticeye erdireceğiz"

Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in sözleşme durumuyla ilgili de konuşan Erden Timur, "Mertens muazzam bir performans gösteriyor. Belçika'da nüfus müdürlüğü ile görüşüyoruz, bu işte yanlışlık var, bu yaşta olmaz diye, şaka bir yana. Görüşüyoruz inşallah da neticeye erdireceğiz. O da Galatasaray da kalmak istiyor, İstanbul'u seviyor ailesiyle birlikte. Çok müthiş bir profesyonel. Çok değerli bir insan. Öyle birçok oyuncumuz var. O da bizim şanslı olduğumuz bir şey. Çok şükür öyle bir güzel atmosferimiz var ki Çok iyi insanlar var. Mertens de onlardan biri. Önümüzdeki günlerde, haftalarda zaten az da kaldığı için neticeye erecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL