Erden Timur: Bütçemizin sınırını kesinlikle geçmiyoruz

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, yıldız oyuncular transfer ettiklerini ama bütçe sınırını geçmediklerini belirterek, "Bütçemizin sınırını kesinlikle geçmiyoruz. Gidecekleri hesaba katmadan aşağı yukarı geçen senenin bütçesiyle aynı seviyedeyiz" dedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her platformda bilimsel bir şekilde yer alacağız diyen Timur, "Herkese güzel bir sezon diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. İlk maçları izledik. Hakemler konusunda daha ilk hafta. Bizim maçımızda net şeyler vardı. Bunları not alıyoruz. Bu sene daha farklı bakıyoruz. Her platformda bilimsel şekilde yer alacağız. İzleme ekibi oluşturuyoruz. Video ve pozisyon özetleriyle hazırlayacağız. Uluslararası herkesin kariyerine saygı duyduğu eski hakemlerden heyet oluşturarak bu şeyleri değerlendireceğiz. Sadece bizim değil diğer maçları da değerlendireceğiz. Onun dışında kamuoyu oluşturmak anlamında basının görevi çok mühim. Yayıncının pozisyon tekrarından pozisyonun tekrar sayısına kadar hepsinde adaleti ortaya çıkaracağız. Adalet ve eşitlik dışında hiçbir şeyin olmaması için üzerimize düşeni binlerce kez yılmadan yapacağız. İnsanın kendi kurumuna, camiasına sorumluluğu vardır; ancak önce ülkesine sorumluluğu vardır. Ülkemize sorumluluğumuz gereği adalet için tüm bilimsel versiyonu ortaya çıkaracağız. Fenerbahçe'nin penaltısı dışarıda başlayıp içeride biten, bariz şekilde çizginin üstünde biten pozisyon başka bir fotoğrafla yayınlanıyor. O yüzden manipülatif eylemlerle kimsenin kandırılmaya çalışılmasını kabul etmeyeceğiz. Her zerrede biz olacağız. Herkesin gözünü kırptığı yer yerde biz varız. Her yerde, her türlü şekilde. Hakem hocalarımız da Türkiye'de saygıdeğer yorumlar yapıyorlar ama objektif değerlendirmedikleri noktalar var. Dünyada uluslararası hakemlere bunların raporlarını yaptıracağız. buun kamuoyu ile paylaşacağız. Burada manipülatif şeyler, ticari ilişkiler var mı, yok mu... Olmadığını düşünüyoruz ama bunları olmaması için medyanın her fotoğrafındaki her değere bakacağız. Herkesin kafasını çevirdiği her yerdeyiz. Arkasındayız, önündeyiz. Her masada, her yerde, her zerresindeyiz. Avrupa'nın 5 büyük dışında bir lig olduğu için çok çaba sarf ediyoruz. Bunu birlikte geliştireceğiz. Bu hataların hepsini gündeme getireceğiz. Birçok komite oluşturuyorum. Herkesin zeki olduğunu kabul etmek lazım. Her hafta maçlardan sonra bunları yayınlayacağız. Basında nelere dikkat edilmiş, edilmemiş bunlara bakacağız. Her yerdeyiz; ama ona buna manipülatif yazılar yazdırarak değil. Herkes için adalet, eşitlik, değer dünyasında doğru bir futbol için her yerde mücadele edeceğiz. Çıkarı için mücadele eden sonunda başarılı olamaz; ama idealizm için mücadele etmek gerekir. İdealimiz bu sporu daha yukarıyla taşımak" diye konuştu.