Erdemli yaz spor okullarında 4 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor - Haberler

Erdemli yaz spor okullarında 4 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor Erdemli Belediyesi, bu yıl yaz spor okullarında 4 bin öğrenciyi ağırlamayı planlıyor. Erdemli Belediyesi, bu yıl yaz spor okullarında 4 bin öğrenciyi ağırlamayı planlıyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-15 yaşındaki öğrencilere yönelik yaz spor okulları hem ilçe merkezinde hem yaylalarda açılacak. Okullarda, futbol, basketbol, voleybol, okçuluk ve tenis başta olmak üzere farklı spor dallarında kurslar yapılacak. Kurslarda 4 bin öğrencinin ağırlanması hedefleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençleri sporun her dalıyla buluşturmayı istediklerini belirterek, başvuruların Spor İşleri Müdürlüğüne yapılması gerektiğini kaydetti. AA / Spor Spor Haberler

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