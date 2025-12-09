Havalı silahlar seçmelerinde Erzincan rüzgârı

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakalarında Erzincanlı sporcular önemli derecelere imza attı.

Büyük Erkekler Havalı Tüfek kategorisinde yarışan Galip Berat Afal, gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncüsü oldu. Afal, aynı zamanda Milli Takım baraj puanını aşarak ulusal takımda yer alma hakkı kazandı.

U18 Bayanlar Havalı Tüfek disiplininde mücadele eden Nisanur Özatalay da baraj puanını geçerek Milli Takım yolunda dikkat çeken bir başarı elde etti.

Genç Erkekler Havalı Tüfek Takım kategorisinde ise Kerimcan Karanlık, Berat Kütük ve Berkay Çorludan oluşan Erzincan ekibi Türkiye üçüncülüğüne ulaşarak kürsüye çıkmayı başardı.

Başarılarıyla Erzincan'ı gururlandıran tüm sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, başarılarının devamı dilekleri paylaşıldı. - ERZİNCAN