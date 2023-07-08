Erdemli'de Mahallelerarası Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen 18'inci Mahallelerarası Kaymakamlık Kupası futbol turnuvası törenle başladı.

Kayacı Mahallesi Lütfi Elvan Futbol sahasında düzenlenen 42 takım ve 1008 sporcunun katıldığı turnuvaya, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Erdemli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Keskin, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda sporsever katıldı. Turnuvanın açılışında konuşan Vali Pehlivan, '18 yıl az bir süre değil. Mersinimizde çeşitli yerlerde çeşitli branşlarda turnuvalar düzenlenmiş ve bundan sonrada düzenlenecektir. Bu turnuvaların devamlılık göstermesi çok önemli. Erdemli spora ilgisini çok iyi göstermiş ki 18 yıldır bu turnuvayı düzenliyor. Geçen yıl 36 takımın katıldığı turnuvaya bu yıl 42 takım katılmış. Yarıdan fazla mahallemiz turnuvaya katılarak spora olan sevgisini göstermiştir. Tribünlerde özellikle hanım kardeşlerimizin olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Her kesimden spora olan ilginin artması mutluluk verici. Mersin ilimizde 79 spor tesisi ile halkımıza hizmet ediyor. Bu tesislerimizde bir çok şampiyona turnuvaları düzenleniyor. Mersin olarak halkımızın spora olan ilgisini arttırmak ve bütün dalları tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Bugün 42 takımın turnuvaya katılması çok güzel bir durum. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Erdemli Kaymakamlığımıza, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyor, bütün takımları katılımlarından dolayı kutluyor hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum' dedi.

'İLÇENİN TANITIMINA KATKI SUNUYOR'

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, 'Erdemli halkının çalışkanlığı kadar sporseverliği ile de dillere destan. Geçen yıl bu turnuvalar bir çok basında yer alarak ilçemizin tanıtımına katkı sundu. Bu turnuvanın da aynı şekilde heyecanlı ve centilmence geçmesini temenni ediyorum' diye konuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise şunları söyledi: 'İlk kez 2004 yılında gerçekleştirilen ve yoğun talepler doğrultusunda 18 defa düzenlenen turnuvaya geçen yıl 36 takım katılırken bu yıl ise 42 takım ve 1008 sporcu katılım sağladı. Bu turnuvanın amacı, mahalleler arasında birlik beraberlik ve kaynaşmayı sağlayarak kaynaşma duygularını geliştirerek spor yapmalarını sağlamaktır. Bütün takımlara başarılar dilerim.'

KADINLAR HALAT ÇEKTİ

Konuşmaların ardından kadınlar arası halat çekme yarışı düzenlendi. İlgiyle izlenen halat çekme yarışmasını Gücüş mahallesi takımı kazanırken, tribünlerden büyük alkış aldılar. Etkinliklerin ardından başlama vuruşunu Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve protokol üyeleri birlikte yaptılar. Turnuva 3 Eylül'de oynanacak final maçı ile sona erecek. (DHA)