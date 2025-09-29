Erdemli'de 14 Yaş Altı Plaj Futbolu Turnuvası Başladı

Haberler

Mersin'in Erdemli ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 14 Yaş Altı Plaj Futbolu Turnuvası, 12 takım ve 120 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada 36 maç yapılması planlanıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 14 Yaş Altı Plaj Futbolu Turnuvası başladı.

Erdemli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya, 12 takım ve 120 sporcu katıldı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvanın açılış töreninde, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin de yer aldı.

Keskin, gazetecilere, 15 gün sürecek turnuvada 36 maç yapılmasının planladığını söyledi.

Çocuk ve gençlerin spor kültürünü geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Keskin, "Karşılaşmalarımızı Akdeniz'in eşsiz kıyısında, eylül ayının serinliğinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

