Erdem Tilki, 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Kudüs'te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Erdem Tilki, sırıkla atlamada bronz madalya kazandı.

Kudüs'te devam eden 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalyalar gelmeye devam ediyor. Milli atlet Erdem Tilki, sırıkla atlamada 4.80 ile başladığı mücadelede 5.30'u ilk hakkında geçerek Avrupa üçüncüsü oldu. Mücadelelerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, milli atlet Erdem Tilki ve antrenörü Cihan Güç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. açıklamalarda bulundu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, sırıkla atlamada gençlerde ilk kez madalya aldıklarını belirterek, "Bugüne kadar diğer branşların hepsinde Avrupa gençler ve Avrupa büyüklerde en azından finalde yer alıp, madalyalar almıştık. Ancak sırıkla atlamada Avrupa gençlerde ilk defa madalya aldık. İlk defa finalde yarışıyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir madalyaydı. Bunu da çocuğumuz Erdem ve Cihan hocamız başardılar. Tabii ki şampiyonluk kıl payı kaçtı ona üzülüyoruz ama madalya olmasına da seviniyoruz. Artık bundan sonra Ersoy ağabeyinin peşinden Türkiye'de 5.80'leri ve 5.90'ları geçecek. Bu yeni gençlerin geldiğinin bir işaretidir. İnşallah önümüzdeki olimpiyat için artık kota kovalayacak sporcularımızdan bir tanesidir" diye konuştu.

Erdem Tilki: "Çok istedik, nasip oldu çok şükür"

Avrupa üçüncüsü Erdem Tilki ise, Başkan Çintimar'a, kulübüne hocasına teşekkür ederek, "Aileme, arkadaşlarıma ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir duyguydu. Bunun için çok çalıştık. Çok istedik ve nasip oldu çok şükür. İnşallah U23 Avrupa Şampiyonası'nda, dünya şampiyonalarında altın madalya alacağız. Benim karakter olarak örnek aldığım Türkiye'de Eda Tuğsuz. Sporcu karakteri ve hayattaki karakteri çok iyi, çok seviyorum. Tabii ki branşımda Ersoy ağabey gibi biri var. Diyaloglarımız var, o da örnek aldığım biri branşımda" ifadelerini kullandı.

Antrenörü Cihan Güç de, "Ben karar verdim çünkü 4.95'i üçüncü hakkında geçtiği için arkasından hemen Erdem gelecekti. Vücudu hiç iyi değildi yani. Gözlemlediğimde çok yorgundu. Arka arkaya atış yapmak için nabzı çok yüksekti. Dinlendirip atlamayı ona bıraktım. 'Erdem 10'a da geçebilirsin, 20'ye de geçebilirsin hangisini istersen' dedim. O da '20'ye gelip tek hakkımızda geçiyoruz' dedi. Çok şükür Erdem başardı" açıklamasında bulundu. - KUDÜS