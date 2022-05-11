Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, Fransa'daki şampiyonada mücadele edecek

Balıkesir'in Erdek ilçesinde spor yaşantısını sürdüren milli atlet Aleyna Karaca, 14-22 Mayıs'ta Fransa'nın Normandiya bölgesinde 70 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımıyla yapılacak "ISF Gymnasiade Atletizm Dünya Şampiyonası"nda kategorisinde yüksek atlama branşında Türkiye'yi temsil edecek.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yetişen Karaca, kulübün başkanlığını ve antrenörlüğünü yapan Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden Niyazi Gülhan ile 10 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Aleyna Karaca, yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 73 madalya kazandığını, 3 kez yurt dışında antrenörüyle Türkiye'yi büyük bir gururla temsil ettiklerini belirtti.

Fransa'da başarılı olmak istediklerini vurgulayan Karaca, "Erdek'te zor çalışma şartlarında başarı merdivenlerini tek tek çıkıp ismimizi Dünya Şampiyonası'na yazdırmayı başardık. Bundan sonra da zor şartlara aldırış etmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız, hedefimiz ülkemizi bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek." ifadesini kullandı.

Niyazi Gülhan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erdek'te dolu dolu 15 yılım geçti. Erdek'e ilk geldiğimde 4 sporcu ile atletizme başlamıştım. Aralıksız çalışmalarımızın sonucunda zamanla il dereceleri, bölge dereceleri ve Türkiye dereceleri kazanmaya başlamıştık. İlk Türkiye şampiyonluğumuzu 2014 yılında kazanmıştık. Sonrasında her yıl ortalama 10 civarında Türkiye derecemiz oldu. En gurur verici olan ise milli takımlara sporcularımla katılıp ülkemizi temsil etmek. Şimdi yine ülkemiz için Fransa'da 70 ülkenin katıldığı, 3 bin 500 sporcunun yer aldığı Dünya Şampiyonası'nda sporcum Aleyna Karaca mücadele edecek."