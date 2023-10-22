Erdekli balıkçılar 10 bin lüfer tuttu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçılar, Erdek Körfezi'nde 10 bin lüfer tuttu. Balıkçılar, lüferleri farklı şehirlere sevkiyat yapmak üzere limana getirdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçılar, Erdek Körfezi'nde 10 bin lüfer tuttu.

Erdekli balıkçılar gece saatlerinde tekneyle denize açılarak ağlarını denize saldı. Bir süre sonra ağlarını toplayan balıkçılar, 10 bin lüfer ile limana döndüler. Kasalara yerleştirilen lüfer balığının Bandırma, Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve Ankara gibi şehirlere sevkiyatı yapıldı. - BALIKESİR