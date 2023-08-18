Erdek'te yasadışı kenevir ekimi yapılan ormanlık alanda 242 kök bitki ele geçirildi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ ormanlık arazisinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Olay yerinde 242 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ ormanlık arazisinde yasadışı ekim yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.
Erdek ilçe Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Kapıdağ Yarımadası ormanlık arazisinde, yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı öğrenildi. Olay yerinde 242 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor