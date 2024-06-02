Erdek'te düzenlenen Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası sona erdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avlama Avrupa- Afrika Şampiyonası tamamlandı. Turnuvada Erkek Milli Takımı şampiyon olurken Kadın Milli Takımı ise ikinci oldu.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) işbirliğiyle Erdek'te düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı ikinci, Erkek Milli Takımı ise şampiyon oldu.

Sporcular, Erdek'in İlhanlar Mahallesi açıklarında bulunan Alkoz Adası'nda dalış gerçekleştirdiler. Ukrayna, Tunus, İspanya, Portekiz, Norveç, Karadağ, Libya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Bulgaristan, Cezayir, İngiltere ve Türkiye'den 6 kadın, 18 erkek takımı kıyasıya yarıştı.

Daha sonra Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde avlanan balıkların tartım işlemi gerçekleştirildi. Yarışmada iki günde toplanan puanlara göre sıralamalar belirlendi. Akşam saatinde ise ödül töreni gerçekleştirildi ve şampiyona sona erdi. - BALIKESİR