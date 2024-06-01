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Erdek'te düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası başladı

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Bu yıl 34.'sü düzenlenen Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası, Türkiye'de ilk kez Erdek'te gerçekleştiriliyor. Şampiyonada TSSF Kadın ve Erkek Milli Takımı ilk günü birinci sırada tamamladı.

Bu yıl 34.'sü düzenlenen "Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa- Afrika Şampiyonası" Erdek'te başladı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) iş birliğiyle düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası, Türkiye'de ilk kez Erdek'te gerçekleştiriliyor. Ukrayna, Tunus, İspanya, Portekiz, Norveç, Karadağ, Libya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Bulgaristan, Cezayir, İngiltere ve Türkiye'den 6 kadın, 18 erkek takımı; 113 sporcu 73 botla şampiyonaya katıldı. Sporcular, izin verilen balık türlerini zıpkınla avlayarak kıyasıya yarıştı.

Şampiyonadaki ilk günün sonunda avlanan balıkların tartım işlemi gerçekleştirildi. Balıklar tartılarak türe ve kilolarına göre sıralamaya sokuldu. Yarışmaya TSSF Kadın ve Erkek Milli Takımı damga vurdu. TSSF Kadın ve Erkek Milli Takımı ilk günü kendi kategorilerini birinci sırada tamamladı.

Yarışmada dereceye girenler, iki gün sürecek şampiyona sonunda toplanan puanlara göre belirlenecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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