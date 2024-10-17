Erdal Kırtaş, Altay Spor Kulübü Başkanlığına Aday Oldu

TFF 2'nci Lig'de mali sıkıntılarını bir türlü aşamayan Altay, sezon başında gerçekleşmeyen şirketleşme çalışmaları için İstanbul, Gaziantep ve yurt dışından farklı firmalarla temaslarını sürdürürken, başkanlığa da aday çıktı. Kulüpte 30 Mart'ta düzenlenen son seçimli genel kurulda Süleyman Özkaral'la girdiği başkanlık yarışını kaybeden Erdal Kırtaş, kongre düzenlenirse yönetime aday olacağını açıkladı. Sezon başında kulübü çok ortaklı bir yapıyla şirketleştirmek için de temas kurup gerçekleştiremeyen eski asbaşkanlardan Erdal Kırtaş, kulüp başkanlığına talip olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Erdal Kırtaş, "110 yıllık maziye sahip Altay Spor Kulübü, Türk spor yaşantısının ve spor tarihimizin en zengin hazinesidir, kuruluş felsefesindeki ruh ile Büyük Altay Spor Kulübü'nün başkanlığına adayım" ifadelerini kullandı. Erdal Kırtaş, yönetime talip olmasına rağmen siyah-beyazlı kulüpte alınmış olağanüstü genel kurul kararı bulunmuyor. Erdal Kırtaş'ın şirketleşme için hangi kurumlarla görüştüğü ve projeleri de merak konusu. İlerleyen günlerde Altay yönetimine talip olduğunu açıklayan Erdal Kırtaş'ın geniş kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.