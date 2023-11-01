Erdal Doğaner Futbol Turnuvası'nda Şampiyon İl Jandarma oldu

Battalgazi Belediyesi'nin depremde hayatını kaybeden personeli Erdal Doğaner'in adına düzenlediği 'Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Jandarma takımları arasında oynanan final karşılaşmasını İl Jandarma Takımı kazanarak kupanın sahibi oldu.

Battalgazi Belediyesi'nin depremde hayatını kaybeden personeli Erdal Doğaner'in adına düzenlediği 'Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Jandarma takımları arasında oynanan final karşılaşmasını İl Jandarma Takımı kazanarak kupanın sahibi oldu.

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü'nün, 6 Şubat depreminde arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Battalgazi Belediyesi Sosyal Tesislerde görevli personel Erdal Doğaner anısına düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda kupa sahibini buldu. 25 takımın katılım sağladığı turnuvanın finalinde Gençlik Spor Müdürlüğü'yle İl Jandarma takımı karşılaştı. Final maçında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü 4-0 mağlup eden İl Jandarma takımı şampiyon oldu. Şampiyon takıma kupayı maçı izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın ve Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan verdi.

"Turnuva maksadına ulaştı"

Turnuvanın özel bir anlama sahip olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Amacımız kurumlar arası tanışmayı ve dayanışmayı sağlamak. Bu yılki turnuvayı 6 Şubat'ta göçük altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için canla başla uğraşarak şehit olan personelimiz Erdal Doğaner'in anısına düzenlemiş olduk. Bu turnuvaya katkı sağlayan 25 takımımız oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam oluşturuldu. Kurumlar arasındaki iletişim artarken ikili ilişkiler gelişti. Amacına ulaşan bir turnuva oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen 2.depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Erdal kardeşimize de bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel mücadelelere sahne oldu"

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ise çok güzel bir mücadele izlediklerini belirterek, ""Böyle bir mücadele sonrasında hepimiz bir aradaysak, mutluysak bu sportmenliğin bir sonucudur. Takımımız kazandı ancak biz hepimiz kazandık" şeklinde konuştu.

Kupayı kazanan İl Jandarma takımını tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'da, "Turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladık. Battalgazi Belediye Başkanımıza başından beri turnuvaya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvanın galibi adına öğrencilere destek verilecek

Yaklaşık 2 ay süren turnuvada 56 maç oynandı. Turnuvada şampiyon olan takım adına Battalgazi Belediyesi tarafından depremden zarar gören bir köy okuluna ve öğrencilere destek olunacak. - MALATYA