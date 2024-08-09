Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Spor Kampları Devam Ediyor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Osmaniyespor, Vanspor ve Silifke Belediyespor'un kampları tüm hızıyla sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle kış sporlarının yanı sıra yazın da dağ ve tabiat turizmi ile beraber futbol, basketbol, yüzme, atletizm ve bisiklet gibi sporları içine alan organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 1850 metre yükseklikte hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, takımları ağırlamayı sürdürüyor.

Osmaniyespor, Vanspor ve Silifke Belediyespor'un kampları tüm hızıyla sürerken, kamp merkezinde Vanspor ile Silifke Belediyespor arasında sezon öncesi hazırlık maçı da gerçekleştirildi.