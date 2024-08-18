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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 16 Yaş Altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası olarak kullanılabilen spor salonu ve diğer donatıları ile dikkati çekiyor. Türkiye, Portekiz, Danimarka, Romanya milli takımlarının katılımı ile 14 Eylül'de 16 Yaş Altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası düzenlenecek.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 16 Yaş Altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, profesyonel futbol takımlarını ağırlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası olarak kullanılabilen spor salonu ve diğer donatıları ile dikkati çekiyor.

Sezon öncesi Samsunspor, Konyaspor, Ankaragücü Almere City, Osmaniyespor, Silifkespor, Vanspor, Niğdespor, Etimeskutspor, Adana 01 FK takımları ile Ürdün 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın çalışma yaptığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, önümüzdeki günlerde yeni misafirlerini ağırlayacak.

Kıbrıs Tremeşeli Holding Dumlupınar Türk Spor Kulübü 19 Ağustos'ta, 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın da 10 Eylül'de kamp yapacağı Erciyes'te Türkiye, Portekiz, Danimarka, Romanya milli takımlarının katılımı ile 14 Eylül'de 16 Yaş Altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası düzenlenecek.

Kaynak: AA / Spor

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