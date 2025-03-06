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Erciyes Üniversitesi'nden İşitme Engellilere Spor Etkinliği

Erciyes Üniversitesi'nden İşitme Engellilere Spor Etkinliği
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Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında Kayseri'deki 80.Yıl İşitme Engelliler Okulu'nda sportif etkinlikler düzenleyerek sosyal kaynaşmayı ve farkındalığı artırmayı hedefledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında Kayseri 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulunda 'Farklılıkları Kucaklayalım, Kabullenmek Gülümseme ile başlar' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 35 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde üniversite ve 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, yapılan etkinlik ile öğrencilerin kaynaşmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Aksoyak, "Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Son olarak 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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