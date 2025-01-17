Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilerden Önemli Sosyal Sorumluluk Projeleri

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi alan yaklaşık 45 öğrenci, Türkiye genelinde vize ve final projeleri olarak toplam 58 farklı Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Projesi'ne imza attı.

Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde çok farklı projeler ile farkındalık oluşturan Erciyes Üniversitesi'nde yıl boyunca kan bağışı, Kanka Hastanesi ile projeler, Develi, İncesu ve Yahyalı'da köy okullarına ziyaret, doğa yürüyüşleri, çevre temizliği, işitme engelliler ve özel öğrenciler ile düzenlenen etkinlikler, köy okullarında ki başarılı çocukların üniversitede misafir edilmesi, hayvanlara yönelik projeler, ihtiyaç sahibi ailelere destek, elektronik atık toplama, atık pil ve mavi kapak toplama projeleri, okul bahçeleri ve duvarları boyama, kütüphane oluşturulması, kitap ve kıyafet desteği gibi birçok farklı proje yapıldı. Yapılan projelerle ilgili açıklama yapan Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir derstir. Ayrıca bu dersimizde 'Sağlıksız Toplum, Sağlıksız Birey' sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak, kültürel yozlaşmanın kırılmasını sağlayabilecek yeni dinamik bir gücün oluşmasını sağlayabilmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ