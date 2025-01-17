Üye Girişi
Haberler
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salim Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilerden Önemli Sosyal Sorumluluk Projeleri

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilerden Önemli Sosyal Sorumluluk Projeleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören 45 öğrenci, yıl boyunca 58 farklı sosyal sorumluluk projesine imza atarak topluma hizmet etti. Öğretim görevlisi Hasan Aksoyak, bu projelerin toplumsal duyarlılığın artırılması ve sağlıklı bir toplum oluşturulması amaçlandığını vurguladı.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi alan yaklaşık 45 öğrenci, Türkiye genelinde vize ve final projeleri olarak toplam 58 farklı Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Projesi'ne imza attı.

Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde çok farklı projeler ile farkındalık oluşturan Erciyes Üniversitesi'nde yıl boyunca kan bağışı, Kanka Hastanesi ile projeler, Develi, İncesu ve Yahyalı'da köy okullarına ziyaret, doğa yürüyüşleri, çevre temizliği, işitme engelliler ve özel öğrenciler ile düzenlenen etkinlikler, köy okullarında ki başarılı çocukların üniversitede misafir edilmesi, hayvanlara yönelik projeler, ihtiyaç sahibi ailelere destek, elektronik atık toplama, atık pil ve mavi kapak toplama projeleri, okul bahçeleri ve duvarları boyama, kütüphane oluşturulması, kitap ve kıyafet desteği gibi birçok farklı proje yapıldı. Yapılan projelerle ilgili açıklama yapan Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir derstir. Ayrıca bu dersimizde 'Sağlıksız Toplum, Sağlıksız Birey' sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak, kültürel yozlaşmanın kırılmasını sağlayabilecek yeni dinamik bir gücün oluşmasını sağlayabilmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
img

Jesus'un takımından inanılmaz skor
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi

Art arda gelen ölüm haberleri sonrası yeni tedbir kararı kalındı
Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.