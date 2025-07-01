Erciyes Üniversitesi'nde Aile Yılı Sabah Sporu Etkinlikleri Başladı

Erciyes Üniversitesi'nde Aile Yılı Sabah Sporu Etkinlikleri Başladı
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Erciyes Üniversitesi, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında 'Spor Dostu Kampüs' unvanıyla spor etkinliklerine başladı. Her salı ve perşembe düzenlenecek olan etkinliklerin ilki bugün gerçekleştirildi.

' Spor Dostu Kampüs' unvanına sahip ErciyesÜniversitesi'nde (ERÜ) 2025 Aile Yılı Sabah Sporu Etkinlikleri başladı.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Dostu Kampüs 2025 Aile Yılı kapmasında spor etkinliklerine start verdi. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Açık Çim Sahasında başlayan etkinlik bundan sonraki günlerde her salı ve perşembe günü devam edecek.Bugün yapılan ilk etkinlik sabah 07.00-08.00 saatleri arasında akademik ve idari personelin katılımı ile gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan duyuruda, "3 Temmuz 2025 Perşembe günü sabah 07.00'da tüm personelimizi ve öğrencilerimizi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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