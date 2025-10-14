Erciyes Üniversitesi'nde 3X3 Turnuva Şampiyonu Belli Oldu

Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen ve birbirinden heyecanlı maçlara sahne olan 3X3 turnuvası düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Turnuva şampiyonunun 21 Ekim 2025 te Antalya'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde Erciyes Üniversitesi'ni temsil edeceği etkinlik ödül töreni ile sona erdi. Turnuvada Salih Mersin Cengiz, Ahmet Nevşehirli, Tuna Batır ve Fevzi Doruk Güleç'ten oluşan Spor Bilimleri Fakültesi şampiyon oldu. Ege Boray Özbalkan, Yunus Emre Aşıcı, Çağrı Baha Tekeli ve Tunahan Taşkın'ın yer aldığı Stringers Takımı ikinci, Yunus Emre Kuşçu, Efekan Ablak ve Ömer Faruk Kurt'tan oluşan Golden Spacers 07 takımı ise üçüncü oldu. Üçüncü olan takıma ödüllerini Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Sağlam, ikinci olan takıma ödüllerini Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Murat Koç, şampiyon olan takıma ise ödüllerini Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kaya takdim verdi. - KAYSERİ