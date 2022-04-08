Erciyes Üniversitesi, Mersin'de şampiyon oldu

4-8 Nisan 2022 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen Üniversiteler Arası Basketbol 1.Lig müsabakalarında oynadığı 5 maçtan da galip ayrılarak yenilgisiz şampiyon olan Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol takımı, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Antrenörü ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi olan Hasan Aksoyak, oynadıkları beş maçtan galibiyet ile ayrılan oyuncularını kutladı. Aksoyak, "Turnuva öncesinde üniversitemizde düzenlenen spor şenliği müsabakalarında takımımızdan 3 oyuncumuz şanssız bir şekilde sakatlanmıştı. Turnuvaya dezavantajı şekilde gelmemize rağmen takımda yer alan diğer oyuncularımız her maçta ayrı konsantrasyonda ayrı motivasyonla sahada yüreklerini koyarak mücadele ettiler. Hiç pes etmediler her top için ayrı bir enerji sahaya koydular. Oynamış olduğunuz 5 maçtan da galip ayrılmayı başardılar. Özellikle turnuvanın ilk günü ev sahibi Mersin Üniversitesi ile oynadığımız maç gerçekten son ana kadar kazananın belli olmadığı dolu tribünler önünde oynanan bir maçtı. Bu maçı kazandıktan sonra oyuncularımızın kendine olan güvenleri yerlerine geldi ve sahada daha çok mücadele etmeye başladılar. Turnuvanın bir diğer favori takımı Çukurova Üniversitesi ile maçın sonuna kadar başabaş geçen bir mücadele sonrasında yine sahadan galip ayrılan takımımız turnuvanın bitmesine 1 gün kala 1. Lig müsabakalarında şampiyon olmayı garantiledi. Bu başarı ile takımımız mayıs ayı başında Afyon'da düzenlenecek olan Süper Lig'e terfi maçlarına katılmaya hak kazandı. Turnuvanın başından sonuna kadar terinin son damlasına kadar mücadele eden sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Turnuva boyunca centilmence mücadele eden diğer takım antrenör ve sporcularına teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ