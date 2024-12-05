Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Erciyes Üniversitesi Basketbol Takımları Yenilgisiz Şampiyon Oldu

Erciyes Üniversitesi Basketbol Takımları Yenilgisiz Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler arası Basketbol Bölgesel Lig müsabakalarında Erciyes Üniversitesi, hem erkekler hem de kızlar kategorisinde şampiyonluk elde ederek Süper Lig'e terfi etmeye hak kazandı.

Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler arası Basketbol Bölgesel Lig müsabakaları sonucunda hem erkekler kategorisinde hem de kızlar kategorisinde Erciyes Üniversitesi basketbol takımları yenilgisiz şampiyon olarak büyük bir başarı imza attı.

Kayseri Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün süren maçlar sonunda Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol takımı Kayseri Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi maçlarını kazanarak yenilgisiz şampiyon oldu. Erciyes Üniversitesi Kız Basketbol takımı ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Şampiyon olan Erciyes Üniversitesi erkek ve kız basketbol takımları üniversiteler arası Süper Lig'e terfi müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Erciyes Üniversitesi erkek ve kız takımları Antrenörü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, yeni kurulan kadrolar ile böylesine bir başarı yakaladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Aksoyak, "Bizim için turnuvanın zor geçeceğini biliyorduk. Bunun için hazırlıklarımıza çok öncesinden başladık. Özellikle kız takımımız neredeyse baştan kurulmuştu. Erkek takımımıza da yeni katılan oyuncular oldu. Turnuva boyunca hem erkeklerde hem kızlarda oynadığımız bütün maçları kazanarak yenilgisiz şampiyon olduk. Önümüzde Süper Lig'e terfi maçları var. Bu maçlara ara vermeden hazırlanmaya başlayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
img

Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
img

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.