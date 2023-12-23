Erciyes Üniversitesi Basketbol Takımları Bölgesel Ligde Şampiyon Oldu

18-22 Aralık 2023 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Lig müsabakaları sonucunda Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı yenilgisiz şampiyon oldu. Erciyes Üniversitesi Kız basketbol takımı ise ikinci olarak turnuvayı tamamladı.

Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı sırasıyla; Konya Teknik Üniversitesi'ni 86-61, Abdullah Gül Üniversitesi'ni 69-48 ve Kayseri Üniversitesi'ni 75-50 mağlup etti. Erciyes Üniversitesi böylece namağlup şampiyon oldu. Kız Basketbol Takımı ise son gün oynadığı maçta Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi karşısında sahadan 68-24 galip ayrılarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Erciyes Üniversitesi Erkek-Kız Basketbol takımları Antrenörü Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak turnuva hakkında yaptığı değerlendirmede; "Konya'da düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Lig müsabakalarında hem erkek takımımız hem de kız takımımız büyük bir başarıya imza atarak geleneği bozmadılar, yine kürsüde yerlerini aldılar. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımı yürekten kutluyorum. Şimdi önümüzde Üniversitelerarası Süper Lige Terfi maçları var. Ara vermeden bu maçların hazırlığına başlayacağız" dedi. - KAYSERİ