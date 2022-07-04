Erciyes Üniversitesi 3x3 Basketbolda Türkiye 4.'sü oldu - Haberler

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Erciyes Üniversitesi 3x3 Basketbolda Türkiye 4.'sü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Erciyes Üniversitesi 3x3 Basketbolda Türkiye 4.'sü oldu

Üniversitelerarası 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonasında mücadele eden 48 üniversite arasında Erciyes Üniversitesi, oynanan maçlar sonucunda Türkiye 4.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Üniversitelerarası 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonasında mücadele eden 48 üniversite arasında Erciyes Üniversitesi, oynanan maçlar sonucunda Türkiye 4.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

5 gün süren müsabakalarda Erciyes Üniversitesi 3x3 Basketbol takımı Celal Bayar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ile birlikte Türkiye'nin en iyi 4 üniversite takımından birisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Hasan Aksoyak turnuva sonunda yaptığı açıklamada; "Toplam 48 takımın katıldığı Üniversitelerarası 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonasında birbirinden tecrübeli ve güçlü takımlara karşı çok iyi mücadeleler vererek Türkiye'nin en iyi 4 takımı arasına girmeyi başaran sporcularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu takımın ilk Türkiye Şampiyonası tecrübesiydi. Buna rağmen bu başarıyı elde etmek bizleri gururlandırdı. Şimdi çok daha iyi çalışarak seneye ilk 3 takım arasında yer almak istiyoruz. Sporcularımıza özverili ve centilmence mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Erciyes Türkiye Spor Haberler

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