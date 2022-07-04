Erciyes Üniversitesi 3x3 Basketbolda Türkiye 4.'sü oldu

Üniversitelerarası 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonasında mücadele eden 48 üniversite arasında Erciyes Üniversitesi, oynanan maçlar sonucunda Türkiye 4.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

5 gün süren müsabakalarda Erciyes Üniversitesi 3x3 Basketbol takımı Celal Bayar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ile birlikte Türkiye'nin en iyi 4 üniversite takımından birisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Hasan Aksoyak turnuva sonunda yaptığı açıklamada; "Toplam 48 takımın katıldığı Üniversitelerarası 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonasında birbirinden tecrübeli ve güçlü takımlara karşı çok iyi mücadeleler vererek Türkiye'nin en iyi 4 takımı arasına girmeyi başaran sporcularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu takımın ilk Türkiye Şampiyonası tecrübesiydi. Buna rağmen bu başarıyı elde etmek bizleri gururlandırdı. Şimdi çok daha iyi çalışarak seneye ilk 3 takım arasında yer almak istiyoruz. Sporcularımıza özverili ve centilmence mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor