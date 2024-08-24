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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Başladı

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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile start aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile start aldı.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Yarışların bugünkü bölümünde koşulacak Grand Prix Soğanlı Etabında, Develi ilçesinde bulunan Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden ilk kez pedala basıldı.

Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre ve Kazakistan'dan yarışmacılar bugünkü etapta 113 kilometre pedal çevirecek.

Organizasyonda yarın 128 kilometre uzunluğundaki Grand Prix Kaisareia Etabı koşulacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi İsmail Aksoy, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Erciyes'in dünyanın en iyi yüksek irtifa kamp merkezlerinden birine sahip olduğunu ve yarışların yarın düzenlenecek bölümünün Erciyes'te tamamlanacağını belirterek "Erciyes'in bu özelliğini göstermemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Spor

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