Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı devam ediyor Spor Haberleri Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı, Develi parkurundaki yarışlarla sürdü. Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı, Develi parkurundaki yarışlarla sürdü. Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden başlayan yarışlar, aynı yerde sona erdi. Sporcular 111 kilometre uzunluğundaki parkurda pedal çevirdi. Bu etapta Türkiye, ABD, Malezya, Kuveyt, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan ve Güney Afrika'dan gelen profesyonel bisiklet takımları yarıştı. Yarışlar sonunda Malezya'nın Terengganu Polygon Bisiklet Takımı'ndan Jambaljamts Sainbayar birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Ukraynalı Vitaliy Buts ikinci ve Cezayir Milli Takımı'ndan Yacine Hamza üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular düzenlenen törenle madalya ve kupalarını aldı. Yarışların 4. etabı yarın Kapadokya parkuruyla tamamlanacak. Spor Kaynak: AA / Ramazan Kaya Cezayir Malezya Erciyes Spor Haberler

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