Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı başladı Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı, Tomarza parkuruyla başladı. Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı, Tomarza parkuruyla başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi önünden başlayan etaba Türkiye, ABD, Malezya, Kuveyt, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir ve Güney Afrika'dan 70 sporcu katıldı. Sporcular, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinin bazı mahallerinden geçerek 133 kilometrelik parkurun sonunda Tomarza ilçesine ulaştı. Yarış sonunda Cezayir Bisiklet Milli Takımı'ndan Hamza Yacine birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Ukraynalı Mykhaylo Kononenko ikinci, Cezayir Bisiklet Milli Takımı'ndan Saidi Nassim üçüncü oldu. Yarışların 4. etabı Kapuzbaşı, Develi ve Kapadokya parkuruyla devam edecek. Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı 23 Temmuz'da koşulmuştu. Spor Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Güney Afrika Cezayir Erciyes Spor Haberler

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