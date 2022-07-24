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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor

AA - Ramazan Kaya - Spor
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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kayseri etabı ile devam etti.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kayseri etabı ile devam etti.

Yarışlar, Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes AŞ, Spor AŞ, Oran Kalkınma Ajansı ile kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile yapılıyor.

Organizasyonun ikinci gününde Grand Prix Kayseri etabı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarış, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da tamamlandı.

Bisikletçiler, 131 kilometre uzunluğundaki parkurda kıyasıya mücadele etti.

Yarışta Malezya ekibi Terengganu Polygon'dan Anatolii Budiak birinci, aynı takımdan Metkel Eyop ikinci olurken, Özbekistan'ın Tashkent City takımından Akramjon Sunnatov ise üçüncülüğü elde etti.

En genç sporcu ödülünü de Özbekistan'ın Tashkent City takımından Konstantin Elli aldı.

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını verdi.

AA / Ramazan Kaya - Spor

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