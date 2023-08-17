Erciyes'ten Bozkıra S2 MTB Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları Tanıtıldı

Kayseri-Nevşehir-Kırşehir rotasında gerçekleştirilecek olan Erciyes'ten Bozkıra S2 MTB Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları, Kırşehir'de tanıtıldı. Yarışlar, Erciyes'ten başlayıp Kapadokya'da devam edecek ve Kırşehir'de sona erecek. Yarışlarla birlikte gençlerin sporla kaynaşması ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kayseri-Nevşehir- Kırşehir rotasında gerçekleştirilecek " Erciyes'ten Bozkıra S2 MTB Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları"nın tanıtımı Kırşehir'de gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtımda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yarışların Erciyes'ten başlayıp Kapadokya'da devam edeceğini ve Ahiliğin başkenti Kırşehir'de biteceğini söyledi.

Gençleri sporla kaynaştırmak için yerinde ve güzel yarışlar olacağını vurgulayan Buhara, "Coğrafi ve iklimsel koşulları itibarıyla ilimiz hem amatör hem de profesyonel anlamda bisiklet kullanımına uygun bir şehirdir. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımıza bisiklet sevgisini aşılamak, daha sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımını teşvik etmek, ilimizin doğal güzellikleri adına bir farkındalık oluşturmak, şehrimizi her bakımdan ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için bu yarışları önemli bir fırsat olarak görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da dağ bisikleti kullanımı ve yarışlarının önemli olduğunu dile getirdi.

Sokakta yol bisikletinde zaman zaman kazaların sorunlar oluşturduğunu, bu konu da önlemler alınması içinde gerekli çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada da bisiklet turizmi ile ilgili en önemli branşlardan birisi dağ bisikletidir. Kışın kayak merkezleri karla kaplı ama yazın boş kalıyor. O boşluğun doldurulmasında, Erciyes gibi Palandöken gibi, şu anda iki merkezde bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Avrupa'da bütün Alpler'de herkes hafta sonu bisikletini alıyor, dağlarda bisiklet sürüyor. Bizler spor turizminin gelişmesi adına sporun tabana yayılması adına önemli bir organizasyon içindeyiz."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da küresel ısınmanın, çevre ve hava kirliliğinin yaşamı olumsuz etkilediğini, bisikletin insan sağlığını koruyan ulaşım aracı olduğuna dikkati çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise sporcuların Cacabey Medresesi, Kaman Japon Bahçesi, Aşıkpaşa Tabiat Parkı ve Ahi Evran Külliyesi'nde pedal çevireceklerini ifade etti.

Yarışlar, 24-27 Ağustos tarihlerinde Kayseri-Nevşehir-Kırşehir rotasında gerçekleştirilecek.