Erciyes'ten Bozkıra S2 MTB Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları Başlıyor

Kayseri-Nevşehir-Kırşehir rotasında gerçekleştirilecek 'Erciyes'ten Bozkıra S2 MTB Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları' için Kayseri'de basın tanıtımı yapıldı. Yarışlara dünyanın dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel 160 sporcu katılacak.

Kayseri-Nevşehir-Kırşehir rotasında gerçekleştirilecek " Erciyes'ten Bozkıra S2 MTB Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları"nın (Uluslararası Anatolia Stage Race XCS Dağ Bisikleti Yarışı) için Kayseri'de basın tanıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24-27 Ağustos tarihleri arasında Kayseri-Nevşehir-Kırşehir etaplarıyla toplamda 130 kilometrelik hat üzerinde yapılacak yarışlara dünyanın dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel 160 sporcu katılacak.

Açıklamada görüşlerine yerilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarışların Kayseri'de de yapılıyor olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Bisiklet kültürünün çok önemli olduğunu belirten Büyükkılıç, "Bir hekim, doktor olarak bisiklete binmeyi çok önceliyor, tercih ve tavsiye ediyorum. Kayseri'yi kültür, turizm ve sporun merkezi haline getirme yönünde gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediye başkanlarımızla dayanışma içerisinde bu tür çalışmaları sürdüreceğiz. Yarışmacılara başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise bu organizasyonun olimpiyatlara puan veren yarışlardan bir tanesi olduğu için çok önemsediklerini kaydetti.

Buradan alınacak puanlarla ülkenin olimpiyattaki yerinin belli olacağını ifade eden Müftüoğlu, " Kayseri'nin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye ve etkinliğin düzenlenmesinde bize her türlü desteği veren Sayın Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'e çok teşekkür ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın bisiklet şehri Kayseri'ye çok büyük katkıları var. Bisiklet ailesi olarak başkanımıza, Spor AŞ ve Erciyes A.Ş. çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleşti.